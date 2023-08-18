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CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı

İzmir Büyükşehir, Buca, Bayraklı, Bornova derken bu sefer de Narlıdere Belediyesi’nde maaş krizi ve iş bırakma yaşandı. Maaşların 2-3 taksitle ödendiğini belirten temizlik işleri çalışanları iş bıraktı.

CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Ekleme: 18.08.2023 - 09:40 Güncelleme: 18.08.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
İzmir'de CHP'li belediyelerde iş bırakma eylemi artarak devam ediyor. Büyükşehir, Buca, Bayraklı, Bornova derken bu sefer de Narlıdere Belediyesi'nde maaş krizi ve iş bırakma yaşandı.

Maaşların 2-3 taksitle ödendiğini belirten temizlik işçileri 2 saat iş bıraktı. Narlıdere'de örgütlü Belediye İş Sendikası sorunun çözülmemesi halinde eylemlerin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini açıkladı.

İLÇE BELEDİYELERE SIÇRADI

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arısında imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklı geriye dönük alacaklarını alamayan İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçinin başlattığı iş bırakma eylemi CHP'li diğer ilçe belediyelerine de sıçradı.

Yüksek enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini belirten Bayraklı, Buca ve Bornova Belediyesi işçileri basın açıklaması yaparak maaşlarda düzenleme talep etti. Belediye başkanlarının işçilerden gelen taleplere sessiz kalması üzerine geçtiğimiz günlerde önce Bayraklı, ardından da Bornova Belediyesi çalışanları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bayraklı'da gün boyu temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya çıkmayınca cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu.

2 SAATLİĞİNE İŞ BIRAKTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde başlayan daha sonra Bayraklı, Buca ve Bornova'ya sıçrayan eylemlerin adresi bu sefer de Narlıdere oldu. Maaşlarının taksit taksit ödendiğini öne süren işçiler dün sabah 2 saat süreyle iş bıraktı.

Narlıdere Belediyesi şirketi Nar Bel'de çalışan temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler her gün sabah erkenden çıktıkları çöp toplama işine bugün 2 saat gecikmeli başladı. Narlıdere Belediyesi'nde örgütlü Belediye İş Sendikası, taleplerinin karşılanmaması durumunda önümüzdeki günlerde eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Aylıklarının taksit taksit ödendiğini belirten işçiler, belediye yönetimi ile imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerinin ise öngörülen sürede yatırılmadığını belirtti. İçeride kalan alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini belirten işçiler belediye yönetiminden bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.

CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
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CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
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