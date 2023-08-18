  • USD: 27,07 - 27,12
  • EURO: 29,46 - 29,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de koltuk savaşı yeniden alevlendi! 'Adaylığını açıkladığı an istifası istenecek' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişimcilerin genel başkan adayı yapmak için örgütlerde nabız yoklamasına giriştiği CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i şimdiden 4 koldan sıkıştırmaya hazırlanıyor. İddiaya göre genel merkez, Özel'in adaylığını açıkladığı an grup başkanlığı görevinden istifasını talep edecek. Özgür Özel ise "istifa edecek" iddialarını bugüne kadar sürekli reddederek, "Bunun için bir neden yok" savunmasını yapıyor. Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki "istifa" krizinin ilk MYK toplantısına da yansıyabileceği bildirildi.

Ekleme: 18.08.2023 - 09:23 Güncelleme: 18.08.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
CHP'de koltuk savaşı yeniden alevlendi! 'Adaylığını açıkladığı an istifası istenecek' iddiası
Değişimcilerin başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olacağına yönelik sinyal vermesi ve genel başkan adaylığı için Özgür Özel'i işaret etmesi gündemdeki yerini koruyor.

Özgür Özel cephesinden gelen son açıklamalar da adaylığa yeşil ışık yakarken, değişimcilerin ise bir süredir örgütlerde destek bulabilmek için nabız yokladığı öğrenildi.

CHP'de koltuk savaşı yeniden alevlendi! 'Adaylığını açıkladığı an istifası istenecek' iddiası

'ADAY OLACAKSAN İSTİFA ET'

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'nu öven ve destek veren açıklamalarıyla dikkat çeken Özel, 3 Haziran'da grup başkanı seçildikten sonra sert bir manevra yaparak 'değişim' grubuna katılmıştı.

Genel merkezde büyük rahatsızlık yaratan bu gelişme sonrası sık sık genel başkan adayı olmak istediğini dile getiren Özel, Kılıçdaroğlu'nun da tepkisini çekmişti.

19 Haziran'daki bir açıklamasında Özel'in adaylık hevesini yorumlayan Kılıçdaroğlu, 'Aday olmak istiyorsa grup başkanlığı görevinden istifa etmeli' diyerek kendisine meydan okumuştu.

CHP'de koltuk savaşı yeniden alevlendi! 'Adaylığını açıkladığı an istifası istenecek' iddiası

Özel ise yaptığı son açıklamada bir kez daha grup başkanlığını bırakmayacağını açık açık belirterek, 'Bu pozisyonu birileri istiyor diye tartışamaya açacak değilim' ifadelerini kullandı.

CHP'de koltuk savaşı yeniden alevlendi! 'Adaylığını açıkladığı an istifası istenecek' iddiası

ÖRGÜTLERE 'YAKIN MARKAJ' ARTACAK

Kurultayda koltuğunu korumak için örgütlerdeki denetimini ilmek ilmek işlemeye devam eden Kılıçdaroğlu, değişimcilerin 'gölge' adayına karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanan kurultay öncesi, Kılıçdaroğlu'nun A takımı tarafından delegelere uygulanan yakın markajın daha da artması bekleniyor.

CHP'de koltuk savaşı yeniden alevlendi! 'Adaylığını açıkladığı an istifası istenecek' iddiası

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası 'değişim' yanlısı birçok il ve ilçe başkanını görevden alarak muhalifleri susturmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun, eylül ve ekim aylarında örgüt liderleri ile görüşmelerini daha da sıklaştıracağı ve muhtemel rakibi olan Özgür Özel'e 'alan daraltma' stratejisini devreye sokacağı belirtiliyor.



Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
Büyük İstanbul Otogarı'nda ürküten manzara
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
CHP'li belediyeden skandal! Yenimahalle Belediyesi işçilerini tazminatsız kovma kararı aldı
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
Almanya'da Frankfurt Havalimanı göle döndü
Milyonlara yeni zam! Hükümet teklifini veriyor: Memur, emekli zammı ne kadar olacak?
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
AK Parti Milletvekili Murat Kurum’dan İBB’ye kavşak tepkisi! Çivi bile çakılmamış
Yunanistan'da Abdülhamid Han gündemden düşmüyor: Dikkat çeken zamanlama
İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'büyüme' mesajı! 2023 tahminini açıkladı
CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası
TÜİK ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı
Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti
ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği
CHP'li İBB'nin ulaşım rezaletinde yeni perde: Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Kandilli Rasathanesi '500 diri fayımız var' diyerek açıkladı! 7'lik bir deprem yaşanabilir

Kandilli Rasathanesi '500 diri fayımız var' diyerek açıkladı! 7'lik bir deprem yaşanabilir

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı