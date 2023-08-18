CHP'de koltuk savaşı yeniden alevlendi! 'Adaylığını açıkladığı an istifası istenecek' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişimcilerin genel başkan adayı yapmak için örgütlerde nabız yoklamasına giriştiği CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i şimdiden 4 koldan sıkıştırmaya hazırlanıyor. İddiaya göre genel merkez, Özel'in adaylığını açıkladığı an grup başkanlığı görevinden istifasını talep edecek. Özgür Özel ise "istifa edecek" iddialarını bugüne kadar sürekli reddederek, "Bunun için bir neden yok" savunmasını yapıyor. Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki "istifa" krizinin ilk MYK toplantısına da yansıyabileceği bildirildi.

Değişimcilerin başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olacağına yönelik sinyal vermesi ve genel başkan adaylığı için Özgür Özel'i işaret etmesi gündemdeki yerini koruyor.Özgür Özel cephesinden gelen son açıklamalar da adaylığa yeşil ışık yakarken, değişimcilerin ise bir süredir örgütlerde destek bulabilmek için nabız yokladığı öğrenildi.28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'nu öven ve destek veren açıklamalarıyla dikkat çeken Özel, 3 Haziran'da grup başkanı seçildikten sonra sert bir manevra yaparak 'değişim' grubuna katılmıştı.Genel merkezde büyük rahatsızlık yaratan bu gelişme sonrası sık sık genel başkan adayı olmak istediğini dile getiren Özel, Kılıçdaroğlu'nun da tepkisini çekmişti.19 Haziran'daki bir açıklamasında Özel'in adaylık hevesini yorumlayan Kılıçdaroğlu, 'Aday olmak istiyorsa grup başkanlığı görevinden istifa etmeli' diyerek kendisine meydan okumuştu.Özel ise yaptığı son açıklamada bir kez daha grup başkanlığını bırakmayacağını açık açık belirterek, 'Bu pozisyonu birileri istiyor diye tartışamaya açacak değilim' ifadelerini kullandı.Kurultayda koltuğunu korumak için örgütlerdeki denetimini ilmek ilmek işlemeye devam eden Kılıçdaroğlu, değişimcilerin 'gölge' adayına karşı hazırlıklarını sürdürüyor.Kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanan kurultay öncesi, Kılıçdaroğlu'nun A takımı tarafından delegelere uygulanan yakın markajın daha da artması bekleniyor.28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası 'değişim' yanlısı birçok il ve ilçe başkanını görevden alarak muhalifleri susturmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun, eylül ve ekim aylarında örgüt liderleri ile görüşmelerini daha da sıklaştıracağı ve muhtemel rakibi olan Özgür Özel'e 'alan daraltma' stratejisini devreye sokacağı belirtiliyor.