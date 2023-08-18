Çaldığı araçlarla hırsızlık yapan şüpheliler asayiş ekiplerinden kaçamadı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini 7 / 24 sürdürüyor. Oto Hırsızlık Büro ve Hırsızlık Büro amirliği kurduğu özel ekiple, otolara dadanan ve çaldıkları araçlarla hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda Oto Hırsızlık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce saatlik çevre ve güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek 2 şüphelinin 3 farklı hırsızlık olayının faali olduğunu tespit etmesi üzerine şüphelilerin peşine düştü.Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda birçok hırsızlık olayının görüntüleri ele geçirildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, İlk hırsızlık olayında 2 şüphelinin gece saatlerinde Saraçoğlu Mahallesinde park edilmiş bir pickup aracı ilk önce itekleyerek birkaç sokak ileriye götürdüğü sonrasında ise düz kontak yaparak çalıştırıp hızla uzaklaştığı görülüyor.Asayiş ekiplerinin çevre güvenlik ve Elektronik Denetleme Sistemi kameralarında yaptığı incelemelerde, şüphelilerin araca sahte plaka takarak Cihanbeyli İlçesine gidip geldiği ve aracı Aslım Caddesi üzerine bırakarak kaçtıkları tespit edildi. Sonrasında ise ekipler yaptığı kamera çalışmalarında, aynı şüphelilerin 20.07.2023 tarihinde gece saatlerinde yine bir Puckup tarzı aracı çalarak sahte plaka ile bir süre kullandıklarını ve işleri bittiğinde Ereğli Yolu üzerine tek ettiklerini tespit etti.30 Temmuz'da gece saatlerinde Çatalhüyük Mahallesinde çalınan bir minibüsün de aynı şahıslar tarafından çalındığı polisler tarafından tespit edildi. Şüphelilerin minibüsü çalarak Fevzi Çakmak Mahallesinde 2 farklı iş yerinden 200 bin TL değerinde sulama borusu çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Çalıntı minibüsle bir benzin istasyonuna giden şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, şüphelilerin ilk önce benzin istasyonuna giderek yakıt aldığı ve o sırada da markete girerek çok sayıda yiyecek aldığı görülüyor.Araştırmayı derinleştirerek çok sayıda görüntüye ulaşan Asayiş ekipleri, hırsızlık olaylarının şüphelilerinin daha önceki oto hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olan Fettah Aydın (19 yaşında, 13 adet suç kaydı var) ve Muhammed Çiçek (22 yaşında, 12 adet suç kaydı var) olduğunu tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin daha öncesinde cezaevinde olduğu ve yaklaşık 1 ay önce cezaevinden tahliye oldukları öğrenildi.30 Temmuz tarihinde Selçuklu İlçesi Akşemsettin Mahallesinde bir aracın çalınma ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yüzlerce saatlik çevre ve güvenlik kameralarını inceleyen Oto Hırsızlık ekipleri aracın Karatay İlçesi Erenler Mahallesi tarafına gittiğini tespit etti. Dar alan çalışması yapan ekipler aracı bir evin önünde park edilmiş halde buldu. Evde gözaltına alınan Ömer Çay (25 yaşında, 6 adet suç kaydı var) alınan ifadesinde aracı tanımadığı bir kişiden 15 bin TL'ye satın aldığını söyledi. Yapılan kamera çalışmalarından aracı çalan şüphelinin aynı kişi olduğu tespit edilerek şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Polis ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheli Oto Hırsızlık ve Hırsızlık suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zeki Dursun-Konya