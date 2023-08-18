Büyük İstanbul Otogarı'nda ürküten manzara

Her gün binlerce kişinin yolu, Büyük İstanbul Otogarı'na düşüyor.Şehirlerarası yolculuk için otogara gidenler, havalimanları kadar olmasa da sağlıklı bir hizmet görmek istiyor.Ancak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl 'yeniledik' dediği otogar, adeta bakımsızlıktan ölüyor.Çürüyen kolonlar, dökülen sıvalarÇürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve kirlilik, görenlerin tepkisini çekiyor.Hem müşteriler hem de otogarda mesaisini harcayan otobüs şoförleri gördükleri manzara karşısında isyan ediyor. Bununla da bitmiyor.Bir de otogarın güvenlik sorunu var.Otobüs şoförleri, nöbetleşe bir şekilde bu sorunu aşmaya çalışıyor. Havadan görüntülenen otogarın son hali gözler önüne serildi.Şoförlerden Mahmut Kara, yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı:Şoför esnafı olarak otogarda baya bir sıkıntı çekiyoruz… İlk başta otopark sorunu… Sabah geliyoruz, akşama kadar park edecek yer yok. Temizlik sorunu. Şoför esnafının yatacak yer sorunu var. Ne belediye ne de firmalar buna çözüm buluyor. Özellikle bu park sorununda İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı. Güvenlik sıkıntısı da var. Arabaların başlarında birimiz yatarken, birimiz nöbet tutuyoruz.Veysel Metiner ise “Her türlü sıkıntımız var. Güvenlik açısından hiçbir önlem yok. Hırsızlıktan dolayı korkudan yatamıyoruz.” dedi.