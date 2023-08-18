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Batman’da iki aile arasında sopalı ve bıçaklı kavga: Biri ağır 41 yaralı

Batman’ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi kafasına aldığı darbeden ötürü ağır yaralandı.

Ekleme: 18.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 18.08.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Batman’da iki aile arasında sopalı ve bıçaklı kavga: Biri ağır 41 yaralıOlay Batman’a bağlı Beşiri ilçesinde meydana geldi.

Gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgasına katılan ailelerle beraber sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Batman’da iki aile arasında sopalı ve bıçaklı kavga: Biri ağır 41 yaralı

Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine duran kavganın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Batman’da iki aile arasında sopalı ve bıçaklı kavga: Biri ağır 41 yaralı
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