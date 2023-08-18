Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'

Önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimler Batı medyasının gündeminde… Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde küstah başlıklar ve kapaklar kullanan Batı basını, yerel seçimlerde de muhalefete yol haritası sundu.Seçim yenilgisine rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürerken İsviçre merkezli Neue Zürcher Zeitung, muhalefetin hezimeti henüz sindiremediğini belirtti.Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişmeyi de gündemine taşıyan gazete, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.Kılıçdaroğlu için 'Açık başarısızlığa rağmen hala parti liderliği iddiasına tutunuyor' ifadeleri kullanıldı.Muhalefetin kendi içindeki kavga nedeniyle başka meselelere odaklanamadığı belirtilen haberde, özellikle önümüzdeki baharda yapılacak yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. 'Liderlik anlaşmazlığı çözülmezse yerel seçimler için işler kötüye gidecek' denildi.İmamoğlu'nun geri vites yapıp Belediye Başkanı olarak kalmak istemesinin CHP'deki iktidar mücadelesinin bittiği anlamına gelmediği ifade edilen haberde, 'Kavgayı sonlandıramazlarsa yerel seçimler için durum parlak görünmüyor' denildi.Hükümet karşıtlarının Başkan Erdoğan'a karşı tek bir şansının birlik olmak olduğunu iddia eden gazete, sözde altılı masadan geriye hiçbir şey kalmadığını yazdı. Bunun sorumlusunun da CHP'deki koltuk savaşı olduğu belirtildi.