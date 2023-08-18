  • USD: 27,07 - 27,12
  • EURO: 29,46 - 29,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah haberler ve kapaklar yayınlayan Batı medyası yerel seçimlerde de aynı yöntemi devreye soktu. İsviçre medyası muhalefete yol haritası çizdi.

Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'
Ekleme: 18.08.2023 - 10:56 Güncelleme: 18.08.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'
Önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimler Batı medyasının gündeminde… Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde küstah başlıklar ve kapaklar kullanan Batı basını, yerel seçimlerde de muhalefete yol haritası sundu.

Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'

Seçim yenilgisine rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürerken İsviçre merkezli Neue Zürcher Zeitung, muhalefetin hezimeti henüz sindiremediğini belirtti.

Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'

Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişmeyi de gündemine taşıyan gazete, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'

Kılıçdaroğlu için 'Açık başarısızlığa rağmen hala parti liderliği iddiasına tutunuyor' ifadeleri kullanıldı.

Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'

Muhalefetin kendi içindeki kavga nedeniyle başka meselelere odaklanamadığı belirtilen haberde, özellikle önümüzdeki baharda yapılacak yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. 'Liderlik anlaşmazlığı çözülmezse yerel seçimler için işler kötüye gidecek' denildi.

Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'

'DURUM PARLAK GÖRÜNMÜYOR'

İmamoğlu'nun geri vites yapıp Belediye Başkanı olarak kalmak istemesinin CHP'deki iktidar mücadelesinin bittiği anlamına gelmediği ifade edilen haberde, 'Kavgayı sonlandıramazlarsa yerel seçimler için durum parlak görünmüyor' denildi.

Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'

'TEK ŞANSINIZ BİRLİK OLMAK'

Hükümet karşıtlarının Başkan Erdoğan'a karşı tek bir şansının birlik olmak olduğunu iddia eden gazete, sözde altılı masadan geriye hiçbir şey kalmadığını yazdı. Bunun sorumlusunun da CHP'deki koltuk savaşı olduğu belirtildi.

Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
İmamoğlu'ndan sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL ödeme
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Kacır Togg teknoloji üssünde! Yüzde 90 oranına çıktı! '2024'te 2,5 katına çıkacak'
Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'
TSK'nın ilk kadın amiral Gökçen Fırat'a NATO'dan tebrik: Kritik öneme sahip...
Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
CHP'li belediye demek zulüm demek! Hakan Han Özcan ortaya çıkardı, halk ekmek satış fiyatları...
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
Büyük İstanbul Otogarı'nda ürküten manzara
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
CHP'li belediyeden skandal! Yenimahalle Belediyesi işçilerini tazminatsız kovma kararı aldı
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
Almanya'da Frankfurt Havalimanı göle döndü
Milyonlara yeni zam! Hükümet teklifini veriyor: Memur, emekli zammı ne kadar olacak?
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı