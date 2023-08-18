Bakan Yerlikaya'dan kaçakçılıkla mücadele açıklaması

Son 60 günde bin 309 operasyonun gerçekleştiğini paylaşan Bakan Yerlikaya detayları açıkladı.Son 60 günde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında 1.309 operasyon gerçekleşti.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca (KOM):❌Tütün Mamulleri Kaçakçılığı kapsamında,1.025 operasyon düzenlendi.25 şahıs tutuklandı.❌Alkollü İçki Kaçakçılığı kapsamında,284 operasyon düzenlendi.7 şahıs tutuklandı.Operasyonlarda:585.029 paket sigara88.212 elektronik sigara52 Ton 37 kg tütün94.076 adet puro34.789 şişe içki97.025 litre içki192.079.000 makaron ile56.696.807 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Kaçakçılık ve organize suçlara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz aralıksız devam edecek.