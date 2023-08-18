Bakan Yerlikaya'dan kaçakçılıkla mücadele açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son 60 günlük bilançoyu paylaştı.
Son 60 günde bin 309 operasyonun gerçekleştiğini paylaşan Bakan Yerlikaya detayları açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle; Son 60 günde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında 1.309 operasyon gerçekleşti.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca (KOM):
❌Tütün Mamulleri Kaçakçılığı kapsamında,
1.025 operasyon düzenlendi.
25 şahıs tutuklandı.
❌Alkollü İçki Kaçakçılığı kapsamında,
284 operasyon düzenlendi.
7 şahıs tutuklandı.
Operasyonlarda:
585.029 paket sigara
88.212 elektronik sigara
52 Ton 37 kg tütün
94.076 adet puro
34.789 şişe içki
97.025 litre içki
192.079.000 makaron ile
56.696.807 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Kaçakçılık ve organize suçlara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz aralıksız devam edecek.