  • USD: 27,03 - 27,07
  • EURO: 29,52 - 29,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TÜİK ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı
Ekleme: 17.08.2023 - 10:12 Güncelleme: 17.08.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
TÜİK ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 80 bin kişi artarak 34 milyon 914 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %36,0 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %18,3 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puanlık azalış ile %18,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,1, kadınlarda ise %24,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %57,4'ü hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 8 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi, hizmet sektöründe 121 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,7'si tarım, %21,7'si sanayi, %6,3'ü inşaat, %57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,3 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %23,5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık artış ile %23,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.
Yunanistan'da Abdülhamid Han gündemden düşmüyor: Dikkat çeken zamanlama
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
AK Parti Milletvekili Murat Kurum’dan İBB’ye kavşak tepkisi! Çivi bile çakılmamış
İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'büyüme' mesajı! 2023 tahminini açıkladı
CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası
TÜİK ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı
Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü bugünkü toplantıda: Hükümet ikinci zam teklifini sunacak
ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği
CHP'li İBB'nin ulaşım rezaletinde yeni perde: Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! 'Kılıçdaroğlu hayal kurmasın'
Oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştiren Aydın CHP İl Başkanı suçunu kabul etti
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Beykoz Tokatköy'de protestolara rağmen yüzde 40 kentsel dönüşüm sağlandı
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir
Bakan Koca: Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi'nin hayata geçirilmesi son derece önemli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Türkiye birçok ülkeden olumlu ayrıştı
Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok
Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü

Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı