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Rekabet Kurulu, kozmetik firmalarına soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar hakkında, 'yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak' iddialarından soruşturma açtı.

Ekleme: 17.08.2023 - 14:37 Güncelleme: 17.08.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Rekabet Kurulu, kozmetik firmalarına soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, 2022 yılında Hayırlı El Kozmetik Pazarlama A.Ş. hakkında başlattığı soruşturmanın ardından sektörle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak kozmetik ve kişisel bakım sektöründe, hem marka sahibi firmalarda hem de bu markaların tüketicilere ulaştırıldığı zincir marketlerde yerinde incelemeler gerçekleştirildi.

Geçen iki yıl içerisinde yapılan incelemelerde elde edilen deliller değerlendirilerek kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 29 firmaya soruşturma açıldı.

Bu çerçevede, Avon Kozmetik, Flormar markası ile tanınan Kosan Kozmetik, Farmasi Enternasyonel Ticaret, Wella Professional, Calvin Klein, Lacoste, Versace gibi markaların distribütörlüğünü yapan Engingrup Proje Yatırım A.Ş., Bioderma markalı ürünleri ile tanınan NAOS İstanbul Kozmetik, Avene markası ile bilinen Pierre Fabre Dermo Kozmetik, Cosmed markası ile faaliyet gösteren Ege Teknoloji Kimya, Colastin markasıyla tanınan Colastin Sağlık Ürünlerinin bulunduğu 14 firma bakımından uzlaşma ile sonuçlandı.

Aralarında dünyaca ünlü markalar bulunuyor

Ayrıca aralarında, Estee Lauder, Clinique, Origins, MAC, Bobbi Brown, La Mer, Jo Malone London, Tom Ford Beauty markaları ile tanınan ELCA Kozmetik, L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, Kiehl's, Lancome, YSL, Armani, Prada, Kerastase markaları ile tanınan L'Oreal Türkiye Kozmetik, Rebul, Atelier Rebul markaları ile tanınan Rebul Kozmetik, EasyFishoil markasıyla tanınan Easyvit Sağlık Ürünleri'nin yer aldığı 15 firma hakkında yürütülen soruşturmalar halen devam ediyor.

Bugün ise Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 'yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak' suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Rekabet Kurulu, kozmetik firmalarına soruşturma açtı

10 firmaya raflardaki fiyatlara müdahale ettiği gerekçisiyle soruşturma

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, CHI Kozmetik İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş, Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi A.Ş., ELCA Kozmetik Limited Şirketi, Farmatek İç ve Dış Tic. A.Ş., Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. A.Ş., Hamzaoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş., L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş., Neolife İthalat İhracat A.Ş., Rebul JCR Kozmetik Paz. A.Ş., Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti hakkında yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu; Ayaz ve Ortakları Ltd. Şti., SB Grup Kozmetik A.Ş., Cevher Kozmetik ve Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş., Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. A.Ş ve Kozmopol Kozmetik Sağlık Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında ise 'topla dağıt karteline katılmak' gerekçesiyle soruşturma açtı.

Kurul ayrıca, 769 bin 578 lira idari para cezasını kabul eden Ashley Joy Kozmetik Tic ve San. A.Ş., 897 bin idari para cezasını kabul eden 334 lira Ege Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. Ltd. Şti ve bir milyon 47 bin 106 lira idari para cezasını kabul eden Farmakozmetika Sağlık Ürünleri ve Kozmetik Tic. Ltd. Şti. hakkında uzlaşma usulü ile soruşturmaların sonlandırılmasına karar verdi.
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