MİT oyunu bozdu: Yapay zeka yoluyla dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.

Yapay zeka yoluyla dolandırıcılık oyununa MİT el attı...



Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişi yakalandı.



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