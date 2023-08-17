“MET” operasyonu… Havalimanında ele geçirildi…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Gelen Yolcu Bölümü'nde şüpheli bir kişiyi fiziki olarak takibe aldı. Şüphelinin yanında bulundurduğu valizde plastik bidon içerisinde 16 kilo 200 gram kısaca 'MET' olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 'Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.