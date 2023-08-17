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Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!

Ankara'daki Kocatepe Camii'nde model Ezgi Cebeci ile yönetmen Bilal Kısa, sözde sanat adı altında dini değerleri ayaklar altına aldı. Camide, başörtüsü ve tespihler kullanılarak çekilen skandal karelere tepki yağdı. İşte bu skandalın altından CHP çıktı… Ezgi Cebeci ve Bilal Kısa'nın 'güvenlik yoktu' dediği camide, güvenliği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA'nın sağladığı ortaya çıktı!

Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
Ekleme: 17.08.2023 - 15:18 Güncelleme: 17.08.2023 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
Türkiye, Ankara'nın sembollerinden Kocatepe Cami'nde yaşanan skandalla sarsıldı…

İsminin Ezgi Cebeci olduğu öğrenilen yarı çıplak bir model ile sözde yönetmen Bilal Kısa, sözde sanat adı altında dini değerleri ayaklar altına aldı. Camide, başörtüsü ve tespihler kullanılarak çekilen skandal karelere tepki yağdı.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar büyük infiale neden olurken şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma açıldı.

Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!

Gözaltına alınan şahıslar önceki gün adliyeye getirildi savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne yollandı. Cebeci ve Kısa adli kontrol kararıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken şahısların ifadeleri ortaya çıktı.

Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!

BECERİKSİZLİĞİ BİRKEZ DAHA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İkili ifadelerinde Kocatepe Camii içerisinde yaşanan skandal sonrası yakalanan şahıslar savcılığa verdikleri ifadelerinde, 'Mimari yapısını beğendiğimizden dolayı Kocatepe Camiini tercih ettik. Camide görevli kimse görmedik' savunması yaptı.

Yapılan araştırmada, skandalın altından CHP sorumsuzluğu çıktı.

Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!

Öyle ki skandalla gündeme gelen caminin güvenliği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan ANFA tarafından sağlandığı anlaşıldı.

Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!

Her fırsatta Müslümanlık ve Milliyetçilikten dem vuran CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekinin liyakatsizliği ve dini değerlere olan saygısı bir kez daha gün yüzüne çıktı.




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Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
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