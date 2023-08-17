Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!

Türkiye, Ankara'nın sembollerinden Kocatepe Cami'nde yaşanan skandalla sarsıldı…İsminin Ezgi Cebeci olduğu öğrenilen yarı çıplak bir model ile sözde yönetmen Bilal Kısa, sözde sanat adı altında dini değerleri ayaklar altına aldı. Camide, başörtüsü ve tespihler kullanılarak çekilen skandal karelere tepki yağdı.Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar büyük infiale neden olurken şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma açıldı.Gözaltına alınan şahıslar önceki gün adliyeye getirildi savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne yollandı. Cebeci ve Kısa adli kontrol kararıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılırken şahısların ifadeleri ortaya çıktı.İkili ifadelerinde Kocatepe Camii içerisinde yaşanan skandal sonrası yakalanan şahıslar savcılığa verdikleri ifadelerinde, 'Mimari yapısını beğendiğimizden dolayı Kocatepe Camiini tercih ettik. Camide görevli kimse görmedik' savunması yaptı.Yapılan araştırmada, skandalın altından CHP sorumsuzluğu çıktı.Öyle ki skandalla gündeme gelen caminin güvenliği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan ANFA tarafından sağlandığı anlaşıldı.Her fırsatta Müslümanlık ve Milliyetçilikten dem vuran CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekinin liyakatsizliği ve dini değerlere olan saygısı bir kez daha gün yüzüne çıktı.