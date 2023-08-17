Kahramanmaraş'ta çok acı olay: Serinlemek için girdiği gölde can verdi...

Türkoğlu ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Serinlemek için göle giren Emre Avcu (27), boğuldu...

Abbaslar Mahallesi'nde öğle saatlerine Emre Avcu, serinlemek için Gölpınar Gölü'ne girdi. Avcu, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye sualtı arama-kurtarma, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, Avcu'nun cansız bedenine ulaştı. Cenaze, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.