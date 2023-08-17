Fiyatlar dibe çakıldıkça çakılıyor! Tedbirler etkisini gösterdi:

Bir kaç ay öncesine kadar stokçuluk yapan otomobil satıcıları şimdilerde 'Aracımız hazır, gelin alın' şeklinde aramaya başladı. Sıfır araç satıcılarının zorunlu aksesuar satışları ve açıktan talep edilen paraların azalmasıyla birlikte, piyasada daha önce görülen hızlı fiyat artışı yavaşladı. Araç stoğunun azalmasıyla beraber araçlara olan talep düşüş yaşadı, ikinci el otomobil fiyatlarını aşağıya çekti.Ticaret Bakanlığının sıkı denetimleri ve uygulamaları sonrası otomobil piyasası belli bir dengeye oturmaya başladı. Avrupa ve Asya'dan gelen araçların artaması arzı daha da genişletti. Bu gelişme, bayilerdeki teslimat sürelerini 3-4 ay gibi uzun zaman dilimlerinden 1 aya kadar düşürdü. Fakat bankaların kredi musluklarını kesmesi otomobil alımını olumsuz yönde etkiledi. Söz konusu gelişmeler sonrası bayiler vatandaşları arayarak 'Aracımız hazır, gelin alın' demeye başladı.Alınan bu tedbirler doğrultusunda otomobil piyasasındaki düşüşün devam edeceği öngörülüyor. Bayilerdeki araç stokları artarken, sıfır araç talebinde yaşanan düşüş ikinci el otomobil fiyatlarını aşağıya çekti. Hem hükümetin denetimleri hem de uluslararası faktörler, otomobil piyasasının dengelenmesine katkı sağladı.