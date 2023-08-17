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Deprem konutları hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık

Deprem konutlarında çalışmalar tam gaz sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 18 ilin etkilendiğini ve 680 bin evin yıkıldığını belirterek, "Çok şükür ciddi adımlar atıyoruz. Bunun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Şu ana kadar sağlam zeminlerde 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık" dedi.

Ekleme: 17.08.2023 - 14:42 Güncelleme: 17.08.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Deprem konutları hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret edip ardından Elazığ Belediyesi Tarafından Organize Edilen 'Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Özhaseki yaptığı açıklamalarda, '18 ilimizi etkileyen bu felakette 680 bin evimiz yıkıldı. 1 milyon 900 binden fazla vatandaşımız evlerinden uzakta. 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık' ifadelerini kullandı.

Deprem konutları hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık

680 BİN EV, 170 BİN İŞ YERİ YIKILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği deprem konutlarında çalışmalar tam gaz sürüyor. Deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, 'Gittiğimiz deprem bölgelerinde karşılaştığımız bir çok insan özellikle yurt dışından gelen misyon şefleri, bakanlar, eğer böyle bir deprem bizim ülkemizde olsaydı biz bunun altından asla kalkamazdık diye defalarca söylediler. ABD'de bir kasırga oluyor, Almanya'da bir sel felaketi oldu ve aradan aylar ile yıllar geçti. O bölgelerde halen bir şey yapılamadı ve orada isyan dalgaları devam ediyor. Ama çok şükür 18 ilimizi etkileyen bu felakette 680 bin evimiz yıkıldı, 170 bin civarında da iş yerimiz veya bağımsız birim olarak depolarımız ile ahırlarımız yıkıldı. Şimdi yaraları sarmaya başlıyoruz' diye konuştu.

Deprem konutları hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık

180 BİNDEN FAZLA KONUTUN İHALESİ YAPILDI

Ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

'Bunun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Şu ana kadar sağlam zeminlerde 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık. Devamı da geliyor. Bir sene içerisinde bunların büyük bir çoğunluğunu da teslim etmeye devam edeceğiz. Bakanlığımızda birçok görevli arkadaşımızın tatil yapmadan bu işlere gönül vermesinin en büyük sebebi, şuanda 1 milyon 900 binden fazla vatandaşımız evlerinden uzakta. 80 bin civarında kardeşimiz devlete ait yurtlar, sosyal tesislerde misafir ediliyor. Konteyner kentlerde 450 binden fazla insanımız var.

Deprem konutları hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki: 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık

'320 BİN AİLEYE KİRA YARDIMINDA BULUNUYORUZ'

Çadırlar boşalınca bu sayı 500 bini geçti diye tahmin ediyorum. 320 bin aileye de kira yardımında bulunuyoruz. Haliyle insanlar o konteyner kentlerde kalırken, memleketlerinden uzakta hayat mücadelesi verirken bizim rahat etmemiz ve tatil yapmamız mümkün değil. Gece gündüz demeden o insanlarımızı biran önce güvenli evlerine sağlıklı şekilde yerleştirip sonrada onların duasını alarak geriye çekilmekten başka çaremiz yok.

Programa, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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