CHP'li belediyeden skandal! Yenimahalle Belediyesi işçilerini tazminatsız kovma kararı aldı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediye bütçesinin karşılayabileceğinin üstünde eleman alan CHP'li Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammı personeline yansıtmadığı ortaya çıktı. Yaşar'ın yapmadığı zam sonrası bazı belediye personeli hakları için grev kararı aldı. Alınan grev kararı sonrası Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan duyuruda greve katılan işçilerin tazminatsız bir şekilde işten çıkarılacağını duyurdu.EKREM YÜCE; “31 Mart seçimlerinden sonra personel rakamı 4 binlere kadar ulaştı. Biz Sayın Yaşar'ı uyardık. ‘Bu kadar işçi çalıştırılması güzel ama maliyeti karşılayamazsın. Karşılamaya çalışırsan vatandaşa hizmet edemezsin' dedik. Yaşar'da bize cevaben ‘Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.' ifadelerini kullandı. Sonuçta gelinen nokta ortada. Hükümetimiz vatandaşın alım gücünü desteklemek için asgari ücrete zamlar yaptı. Ancak Yaşar iki dönemdir işçilerin asgari ücret oranındaki artışlarını yapamadı. İşçinin daha önceki rahatlığını ve standardını koruyamadığı için insanlar greve gitti. Yenimahalle Belediyesi, işçisini idare edemez hale gelmiştir, yönetemez hale geldi. Artık eskimiş, beceriksiz ve yeteneksiz bir yönetim yüzünden bu hale gelmiştir. Belediye işçisine mi yetişecek, vatandaşa hizmet mi verecek? Normal şartlarda böyle bir belediyenin bunların ikisine de yetişmesi lazım. Ama ikisini de yapamıyoruz.” ifadelerini kullandı.Asgari ücrete yapılan zamlara rağmen belediye bünyesinde çalışan personelin maaşlarında iyileştirme yapmayan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, şimdi de haklarını isteyen personelleri tazminatsız bir şekilde işten çıkaracağını söyledi. Fethi Yaşar'ın tehditlerine AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Ekrem Yüce, tepki gösterdi.AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanvekili Ekrem Yüce, “31 Mart seçimlerinden sonra personel rakamı 4 binlere kadar ulaştı. Biz Sayın Yaşar'ı uyardık. ‘Bu kadar işçi çalıştırılması güzel ama maliyeti karşılayamazsın. Karşılamaya çalışırsan vatandaşa hizmet edemezsin' dedik. Yaşar'da bize cevaben ‘Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.' ifadelerini kullandı. Sonuçta gelinen nokta ortada. Hükümetimiz vatandaşın alım gücünü desteklemek için asgari ücrete zamlar yaptı. Ancak Yaşar iki dönemdir işçilerin asgari ücret oranındaki artışlarını yapamadı. Buna da farklı bahaneler gösterdi. Personel vergi dilimine girdi diyerek kesintiler yaptı. Dolayısıyla işçinin daha önceki rahatlığını ve standardını koruyamadığı için insanlar greve gitti. Yenimahalle Belediyesi, işçisini idare edemez hale gelmiştir, yönetemez hale geldi. Artık eskimiş, beceriksiz ve yeteneksiz bir yönetim yüzünden bu hale gelmiştir. Belediye işçisine mi yetişecek, vatandaşa hizmet mi verecek? Normal şartlarda böyle bir belediyenin bunların ikisine de yetişmesi lazım. Ama ikisini de yapamıyoruz. Bakıyoruz vatandaş mağdur, işçi mağdur, belediyede işi olan mağdur bunca mağdurun sorunu çözülemeyecekse Yenimahalle Belediyesi niye var?” dedi.Yüce şöyle devam etti; “31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaklaşık 2 bin kişi aldılar. Ama bu arkadaşlardan nasıl verim alıyor, ne kadar çalıştırabiliyor o da tartışılır. 2 bin işçi mevcutta vardı. Ama hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir gelir artışı sağlamadan üstüne 2 bin daha koyduğunuz zaman bütçe sarsılır. Durum şu anda aynen öyle. Yenimahalle Belediyesi bünyesinde tamamen partiden gelen istek üzerine personel alınıyor. Bu kadar personel ile büyükşehir belediyesi idare edilir. Yenimahalle Belediyesi hiçbir hücresini yenileyemiyor. Hiçbir talebe cevap veremiyor. Kaderini kabullenmiş ölümü bekleyen bir birey gibi sonunu bekliyor. Oysaki Yenimahalle Belediyesi her gün kendini yenilemeli. Sokaklar, caddeler, parklar canlı. Bunların tazelenmesi, onarılması lazım. Halkımıza hizmet etmemiz lazım. Personeline sahip çıkamıyor Yenimahalle Belediyesi.”