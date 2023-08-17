CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Orman yangınlarında, Akbelen'de ve maden sahası genişletme çalışmalarında, 'tam otellik yangın', 'ağaçlar katlediliyor', 'asırlık zeytinlikler kurban ediliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran CHP'liler, konu kendi belediyeleri olunca sus pus.En son CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi güneş enerjisi santrali için Menteşe Denizova'daki asırlık ve anıt olan ağaçları katletmiş, yine CHP'li Menteşe Belediyesi kızılçam ormanlarının göbeğine hançer gibi saplanan çimento fabrikasına ruhsat verdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bu skandallara bir yenisi eklendi.ZEYTİNLİKLERE VİLLA İSTİLASIDaha birkaç yıl öncesine kadar zeytinliklerle dolu olan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin yanı başındaki Ortaköy Mahallesi, CHP'li Menteşe Belediyesinin verdiği ruhsatlarla, 'villa cennetine' dönüştürüldü.Akbelen'de 71 hektarlık alanı provokasyon malzemesi yapanlar, 226 hektarlık alanın büyük bölümüne villa yapılmasına müsaade etti.Menteşe Belediyesi, zeytinlik ve verimli alanların olduğu bölgeyi önce imara açtı, sonra inşaat ruhsatı verdi.İddiaya göre söz konusu bölgedeki zeytinlikler, daha inşaata başlanmadan ilana çıktı.Adım başı villalarla dolu olan Ortaköy Mahallesi'nde daha önceki yıllarda çekilen fotoğraf ile şimdiki fotoğraf arasında büyük fark var.Mahalledeki villaların büyük bölümünün CHP'li isimlere ait olduğu öne sürülürken, villaların fiyatlarının 9 milyon ile 30 milyon lira arasında değiştiği öğrenildi.Önceden zeytinlik olan şimdilerde lüks villalarla donatılan sitelere 'natural', 'paradise' yani doğal ve cennet ismi verilmesi dikkat çekti.CHP'li belediyelerin üst kademelerindeki isimlerin ve dostlarının Ortaköy'deki villalarda ikamet ettiği iddia edildi.Mahalleli, kendi arazisine köy evi yapmak için belediyeye başvurduğunda aylarca hatta 2 yıla kadar ruhsat alamazken, bazıları ise ruhsat alamadığı için intihara kalkıştı.Bu nedenle itiraz edilen bölgelerde kat mülkiyeti kurulamadığından villa sahiplerinin müstakil kat tapusu olmadığı öğrenildi.