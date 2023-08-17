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CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Sözde çevreci geçinen CHP, kendi belediyelerinin zeytinlikleri imara açmasını görmezden geliyor. Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy mahallesi 4 yıl önce zeytinliklerle dolu iken, şimdi villa cennetine döndü. CHP'li Menteşe Belediyesinin zeytinlikleri imara açıp, inşaat ruhsatı vermesiyle birlikte 226 hektarlık alanın büyük bölümüne milyon dolarlık villalar yapıldı. Villaların büyük bölümünün CHP'li isimler ve yakınlarına ait olduğu öne sürülürken, Akbelen'de 71 hektarlık alanı provokasyon malzemesi yapanların, 226 hektarlık alana villa yapılmasına göz yumması şaşkınlık yarattı.

CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası
Ekleme: 17.08.2023 - 10:46 Güncelleme: 17.08.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası
Orman yangınlarında, Akbelen'de ve maden sahası genişletme çalışmalarında, 'tam otellik yangın', 'ağaçlar katlediliyor', 'asırlık zeytinlikler kurban ediliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran CHP'liler, konu kendi belediyeleri olunca sus pus.


CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

En son CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi güneş enerjisi santrali için Menteşe Denizova'daki asırlık ve anıt olan ağaçları katletmiş, yine CHP'li Menteşe Belediyesi kızılçam ormanlarının göbeğine hançer gibi saplanan çimento fabrikasına ruhsat verdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bu skandallara bir yenisi eklendi.

CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

ZEYTİNLİKLERE VİLLA İSTİLASI

Daha birkaç yıl öncesine kadar zeytinliklerle dolu olan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin yanı başındaki Ortaköy Mahallesi, CHP'li Menteşe Belediyesinin verdiği ruhsatlarla, 'villa cennetine' dönüştürüldü.

CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Akbelen'de 71 hektarlık alanı provokasyon malzemesi yapanlar, 226 hektarlık alanın büyük bölümüne villa yapılmasına müsaade etti.

CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

İKİ FOTOĞRAF ARASINDA BÜYÜK FARK VAR
Menteşe Belediyesi, zeytinlik ve verimli alanların olduğu bölgeyi önce imara açtı, sonra inşaat ruhsatı verdi.

CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

İddiaya göre söz konusu bölgedeki zeytinlikler, daha inşaata başlanmadan ilana çıktı.

CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Adım başı villalarla dolu olan Ortaköy Mahallesi'nde daha önceki yıllarda çekilen fotoğraf ile şimdiki fotoğraf arasında büyük fark var.

CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Mahalledeki villaların büyük bölümünün CHP'li isimlere ait olduğu öne sürülürken, villaların fiyatlarının 9 milyon ile 30 milyon lira arasında değiştiği öğrenildi.

Önceden zeytinlik olan şimdilerde lüks villalarla donatılan sitelere 'natural', 'paradise' yani doğal ve cennet ismi verilmesi dikkat çekti.

CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası
CHP'li belediyelerin üst kademelerindeki isimlerin ve dostlarının Ortaköy'deki villalarda ikamet ettiği iddia edildi.

Mahalleli, kendi arazisine köy evi yapmak için belediyeye başvurduğunda aylarca hatta 2 yıla kadar ruhsat alamazken, bazıları ise ruhsat alamadığı için intihara kalkıştı.

CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası

Bu nedenle itiraz edilen bölgelerde kat mülkiyeti kurulamadığından villa sahiplerinin müstakil kat tapusu olmadığı öğrenildi.


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