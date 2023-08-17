Borsa günün ilk yarısında yükseliş kaydetti

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,22 puan artarak 7.787,47'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikileminde negatif seyrini sürdürüyor.ABD ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkati çekti.Çin'de gayrimenkul sektöründe borçlarını ödeyemeyen şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, ülkenin bazı finansal kuruluşlarının da benzer problemleri yaşamaya başlaması risk algısının artmasına neden oluyor.Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve CB öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 seviyelerinin destek, 7.800 ve 7.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.Dün ABD'de sanayi üretimi aylık yüzde 1 artışla beklentileri geride bırakırken, kapasite kullanım oranı da yüzde 79,3'e çıktı. Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, yükseliş eğilimini üst üste 6. iş gününe taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 ile son 16 yılın zirvesine yaklaştı. Analistler, söz konusu satış baskısının yatırımcıların enflasyon endişelerinin hala güçlü olduğuna ve Fed'in 22 yılın zirvesindeki politika faizini daha da artırabileceğine işaret ettiğini bildirdi.Avrupa borsaları dün Almanya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bölgenin en büyük ticaret ortağı Çin'den gelen olumsuz haber akışı risk algısının artmasına neden oluyor. Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.Asya piyasalarında Çin'den gelen negatif haber akışı devam ediyor. Ülkede halihazırda yavaşlayan ekonomik aktivite endişelerin artmasına neden olurken, açıklanan şirket bilançoları da olumlu sinyaller vermiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.Dün yatay seyirle dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0704'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 27,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,15 yükselişle 29,4900'dan, sterlin/TL de yüzde 0,28 değer kazancıyla 34,5090'dan satılıyor.Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 0,20 azalışla 26.644 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 0,32 azalışla 1799, BNB yüzde 0,15 düşüşle 231 dolar seviyesinden işlem görüyor.Dünü 83,45 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 83,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,62 dolardan alıcı buldu.Dün 1.660-1.645 bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla 1.647,25 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.652 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.714 liradan, Cumhuriyet altını 10.957 liradan satılıyor.Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 8.329,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 8.308,00 puana indi.Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 azalışla 8.305,00 puandan başladı.Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.250 ve 8.100 seviyelerinin destek, 8.450 ve 8.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.