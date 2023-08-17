Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu

Yapay zekayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayıp çıkar sağlamaya çalışan dolandırıcı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Siber birimleri tarafından tespit edildi. Yabancı uyruklu kişiler adına 10'dan fazla GSM hattı çıkarıp birçok iş insanını arayan dolandırıcı, konumu belirlenip yakalandıktan sonra emniyete teslim edildiMilli İstihbarat Teşkilatı, yapay zekâ marifetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi tespit etti.Dolandırıcının Erdoğan'ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit ettiği, yabancı uyruklu kişiler üzerinden aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığı ortaya çıktı.Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu Milli İstihbarat Teşkilatı tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan zanlı, MİT'in Siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalandı. Zanlı, adli soruşturmanın yapılması için Emniyet birimlerine teslim edildi.Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğinin altını çizdi.