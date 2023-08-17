  • USD: 27,07 - 27,12
  • EURO: 29,46 - 29,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.

Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
Ekleme: 17.08.2023 - 13:30 Güncelleme: 17.08.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
Yapay zekayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayıp çıkar sağlamaya çalışan dolandırıcı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Siber birimleri tarafından tespit edildi. Yabancı uyruklu kişiler adına 10'dan fazla GSM hattı çıkarıp birçok iş insanını arayan dolandırıcı, konumu belirlenip yakalandıktan sonra emniyete teslim edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, yapay zekâ marifetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi tespit etti.

Dolandırıcının Erdoğan'ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit ettiği, yabancı uyruklu kişiler üzerinden aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığı ortaya çıktı.

SİBER BİRİMLERİ KONUMUNU TESPİT ETTİ

Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu Milli İstihbarat Teşkilatı tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan zanlı, MİT'in Siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalandı. Zanlı, adli soruşturmanın yapılması için Emniyet birimlerine teslim edildi.

Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğinin altını çizdi.
CHP'li belediyeden skandal! Yenimahalle Belediyesi işçilerini tazminatsız kovma kararı aldı
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
Almanya'da Frankfurt Havalimanı göle döndü
Milyonlara yeni zam! Hükümet teklifini veriyor: Memur, emekli zammı ne kadar olacak?
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
AK Parti Milletvekili Murat Kurum’dan İBB’ye kavşak tepkisi! Çivi bile çakılmamış
Yunanistan'da Abdülhamid Han gündemden düşmüyor: Dikkat çeken zamanlama
İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'büyüme' mesajı! 2023 tahminini açıkladı
CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası
TÜİK ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı
Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti
ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği
CHP'li İBB'nin ulaşım rezaletinde yeni perde: Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! 'Kılıçdaroğlu hayal kurmasın'
Oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştiren Aydın CHP İl Başkanı suçunu kabul etti
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Beykoz Tokatköy'de protestolara rağmen yüzde 40 kentsel dönüşüm sağlandı
Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü

Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı