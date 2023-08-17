Bakan Yerlikaya: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ile süren mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26'sı tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum.' dedi.