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Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları tarafında beklenen indirim haberi geldi. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı brent petrol ve dolar/TL'deki dalgalanmalarla değişkenlik göstermeye devam ediyor. Petrol fiyatları, Çin'den gelen ekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri körüklemesi ile düşerken, stoklarındaki azalışların ileri zamanlarda fiyatları tekrar yükseltmesi bekleniyor. Araç sahipleri tarafından benzin fiyatı ve motorin fiyatları zam, indirim haberleri yakından takip edilirken, beklenen haber geldi. Akaryakıt fiyatları için yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı özelinde akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatları...

Ekleme: 17.08.2023 - 10:23 Güncelleme: 17.08.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!
Benzin fiyatı ve mazot fiyatı brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum petrol ürünleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Öte yandan, Çin'den gelen haberlerle ve ABD'deki EIA'nın raporu sonrası oluşan arz endişeleri piyasada fiyatlamaları etkiliyor. Bu haber akışlarının ardından akaryakıt fiyatları cephesinde sevindiren haber geldi. Motorin fiyatları için yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaçTL? İşte il il benzin ve motorin fiyatları listesi...

MAZOT FİYATI İÇİN ZAM, İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,52 TL'lik indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

BENZİN FİYATI İÇİN YENİ ZAM GELDİ

Benzin fiyatı için yeni bir zam, indirim beklenmiyor.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı özelinde akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte; 16 Ağustos 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatları:

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM GELİYOR

İstanbul mazot fiyatı 38,34 TL
Ankara mazot fiyatı 38,83 TL
İzmir mazot fiyatı 39 TL

BENZİN FİYATI İL İL NE KADAR?

İstanbul benzin fiyatı 37,71 TL
Ankara benzin fiyatı 38,23 TL
İzmir benzin fiyatı 38,83 TL

Benzin fiyatı için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

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