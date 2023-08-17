  • USD: 27,03 - 27,07
  • EURO: 29,52 - 29,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği

Ankara'nın jeopolitik ve askeri önemine dikkati çeken dergi, "Erdoğan sıradan bir lider değil" dedi. ABD'nin, Türkiye konusundaki tek seçeneğinin yakın çalışmak olduğu vurgulandı.

ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği
Ekleme: 17.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 17.08.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği
ABD'de Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerin yapıldığı analiz halkasına bir yenisi eklendi.

Foreign Affairs dergisi, Türkiye'nin konumunun Washington için önemli olduğunu belirtti. Analizde, "Jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik." ifadesi kullanıldı.

'Yakın çalışmaktan başka seçeneğimiz yok' yorumu

Washington'ın küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile yakın çalışmaktan başka seçeneğinin olmadığının altı çizildi.

"Erdoğan ile yüzleşmeye devam edeceğiz"

Yazının devamında şu ifadeler aktarıldı:

Washington, öngörülebilir bir gelecekte (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek.

"Sıradan bir lider değil, Türkiye'yi dönüştürdü"

"Erdoğan sıradan bir lider değil." denilen yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdüğü belirtildi.

Daha geniş tarihsel arka plan anlaşılmadan Türkiye'ye yönelik başarılı bir stratejinin geliştirilemeyeceği de yer verilen bir diğer görüş oldu.

"ABD karşı çıkmaktan çekiniyor"

Ayrıca, "ABD, anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor." denildi.

"Türkiye ekonomik avantajlara sahip"

Diğer taraftan Türkiye'nin önemli ekonomik avantajlara sahip olduğu anlatıldı:

Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakın. Eğitimli ve görece genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşik tecrübeli iş dünyası.

ABD merkezli Foreign Affairs, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir analiz yayınladı.
Muhalefete destek çağrısı Türkiye'deki muhalefete destek çağrısı, analizin göze çarpan bir diğer bölümü oldu: ABD, Erdoğan'ı desteklemese de Türkiye'yi desteklediğini göstererek Türk sivil toplumunu ve muhalif siyasetçileri güçlendirme şansına sahip. Burada anahtar, ekonomik yardım olacak.
Yunanistan'da Abdülhamid Han gündemden düşmüyor: Dikkat çeken zamanlama
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
AK Parti Milletvekili Murat Kurum’dan İBB’ye kavşak tepkisi! Çivi bile çakılmamış
İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'büyüme' mesajı! 2023 tahminini açıkladı
CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası
TÜİK ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı
Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü bugünkü toplantıda: Hükümet ikinci zam teklifini sunacak
ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği
CHP'li İBB'nin ulaşım rezaletinde yeni perde: Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! 'Kılıçdaroğlu hayal kurmasın'
Oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştiren Aydın CHP İl Başkanı suçunu kabul etti
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Beykoz Tokatköy'de protestolara rağmen yüzde 40 kentsel dönüşüm sağlandı
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir
Bakan Koca: Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi'nin hayata geçirilmesi son derece önemli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Türkiye birçok ülkeden olumlu ayrıştı
Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok
Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü

Meteoroloji uyardı! Türkiye sıcaktan kavrulmaya devam edecek: Normalin 11 derece üstü

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları için indirim geliyor!

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı