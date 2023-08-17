ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği

ABD'de Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerin yapıldığı analiz halkasına bir yenisi eklendi.Foreign Affairs dergisi, Türkiye'nin konumunun Washington için önemli olduğunu belirtti. Analizde, "Jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik." ifadesi kullanıldı.Washington'ın küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile yakın çalışmaktan başka seçeneğinin olmadığının altı çizildi.Yazının devamında şu ifadeler aktarıldı:Washington, öngörülebilir bir gelecekte (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek."Erdoğan sıradan bir lider değil." denilen yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iktidarda olduğu 20 yıl boyunca Türkiye'yi dönüştürdüğü belirtildi.Daha geniş tarihsel arka plan anlaşılmadan Türkiye'ye yönelik başarılı bir stratejinin geliştirilemeyeceği de yer verilen bir diğer görüş oldu.Ayrıca, "ABD, anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekiniyor." denildi.Diğer taraftan Türkiye'nin önemli ekonomik avantajlara sahip olduğu anlatıldı:Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yakın. Eğitimli ve görece genç iş gücü var. Dünyanın geri kalanıyla bütünleşik tecrübeli iş dünyası.ABD merkezli Foreign Affairs, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir analiz yayınladı.Muhalefete destek çağrısı Türkiye'deki muhalefete destek çağrısı, analizin göze çarpan bir diğer bölümü oldu: ABD, Erdoğan'ı desteklemese de Türkiye'yi desteklediğini göstererek Türk sivil toplumunu ve muhalif siyasetçileri güçlendirme şansına sahip. Burada anahtar, ekonomik yardım olacak.