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2 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Ekleme: 17.08.2023 - 18:44 Güncelleme: 17.08.2023 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
2 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim olduTerör örgütünde çözülme sürüyor..

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.

Bu kapsamda ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor. Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesindeki operasyonlarla PKK'lı teröristler ve örgütün sözde üst düzey yöneticileri tek tek yakalanıyor.

Bir yeni güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

2 terörist teslim oldu

Mehmetçik'in kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu..

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
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