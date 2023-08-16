Yunan gazetesi yazdı: İşte Hakan Fidan'ın 3 hedefi

Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerinde ipi göğüsleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu yeni kabine kısa sürede dünyada ses getirdi. Kabine'e en çok dikkat çeken atamalardan biri ise asker kökenli MİT Genel Başkanı Hakan Fidan oldu. Dünya basınının hakkında sık sık haber yaptığı Fidan, batı medyası tarafından Türkiye'nin karakutusu olarak gösterildi. 5 Haziran'da görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralan Fidan, o tarihten beri dünya ülkeleriyle önemli temaslarda bulundu.Son olarak Yunan Pentapostagma gazetesi 'Ankara'nın dış politikası değişiyor mu? Erdoğan'ın hamleleri küresel ekseni belirliyor' başlıklı bir haber yayınladı. Söz konusu haberde Türkiye'nin batı ile olan ilişkilerini geliştirmek için çalıştığı belirtildi ve İsveç'in NATO'ya onayı sonrası Yunanistan ile de normalleşen ilişkilerin bu değişikliğin bir sinyali olduğu aktarıldı.Yanı sıra haberde Türkiye'nin sadece batı ile değil, Mısır, İsrail ve Körfez ülkeleri ile de yakınlaşma çabasında olduğu bildirildi ve Erdoğan'ın bu ülkenin liderleriyle görüşme niyetinde olduğu yazıldı. Haberin devamında Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ile normalleşmenin yanı sıra kritik ekonomik ve savunma ortaklıkları kurulduğuna vurgu yapıldı.Yeni kadroyla birlikte Türkiye'nin küresel alanda daha aktif rol aldığını belirten gazete, bölgesel bir güç olan Türkiye'nin artık küresel anlamda söz sahibi olduğunu belirtti. Gazete bu benzetmesini uluslararası arenadaki belirsizliği fırsat olarak gören Türkiye'nin bir hamlesi olarak yorumladı.Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' gibi söylemlerinin de bu hamleleri yansıttığını belirten Pentapostagma, Ankara'nın daha iddialı bir dış politika izlemesinin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katkıları olduğunu aktardı. Gazete Hakan Fidan ile ilgili 'Türkiye yüzyılı' gibi sözleri göğüsleyecek portföye ve vizyona sahip' dedi.Fidan'ın dış politikada 3 hedefi olduğunu belirten Pentapostagma bu hedefleri şöyle açıkladı:-Bölgede ( Akdeniz, Kafkaslar, Karadeniz, Afrika, Asya, Orda Doğu) barış ve güvenliği tesis etmek-Dış ilişkilerde yapısal ve kurumsal olarak ilerlemek-Refah ortamını iyileştirip Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirmekTürkiye'nin, Fidan'ın ikinci maddesi kapsamında uluslararası arenada kilit bir rol oynadığını aktaran gazete, Ankara'nın Türkiye-NATO ve Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde mekik dokuduğunu bildirdi. Suriye'deki belirsizliğe de değinen gazete, Türkiye'nin güvenlik sorunları nedeniyle bu konuya ekstra önem verdiğini belirtti ve 'Erdoğan Suriye'yi küresel bir sıçrama tahtası olarak görüyor' ifadesini kullandı.