Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'namus' kavgası! 'Herkes dönsün kendi namusuna baksın...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'gizli protokol' meselesi 'namus' kavgasına döndü.Ümit Özdağ, 'Seçilirse iç savaş çıkar' dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin bomba bir itirafta bulunmuştu.Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı' diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.Ümit Özdağ ise 'Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir.' diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.Kılıçdaroğlu dün katıldığı yayında 'Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum' diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.Kılıçdaroğlu, 'Öztrak'ın haberi yoktu' dedi.Kılıçdaroğlu, 'Öztrak da protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyordu. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür' dedi.Kılıçdaroğlu son olarak geçtiğimiz gün ortaklarından ve partisinden sakladığı protokolle ilgili bir kez daha konuştu.'Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Ancak şunu söyleyebilirim herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…' dedi. Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile hem top çevirdi hem de Özdağ'ı yalanladı.Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarına Ümit Özdağ'dan kavgayı körükleyecek bir yanıt geldi.Özdağ, 'Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın.' dedi.Özdağ, 'Bizim namusumuza emanet edilmesi gereken şeyler hangi cümlelerin çizildiğidir. Bakın onları konuşmuyoruz. Buraya kadar. Herkes alacağını aldı bundan sonra.' dedi.Kılıçdaroğlu öte yandan Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokle ilişkin de açıklama yaptı.Ortaklarından ve partisinden sakladığı ve daha öne protolle ilgili 'Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Ancak şunu söyleyebilirim herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…' dedi. Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile hem top çevirdi hem de Özdağ'ı yalanladı.