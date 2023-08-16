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Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'namus' kavgası! 'Herkes dönsün kendi namusuna baksın...'

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'gizli protokol' meselesi 'namus' kavgasına döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir." çıkışı yapmasına sinirlenen Ümit Özdağ, "Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın" dedi.

Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'namus' kavgası! 'Herkes dönsün kendi namusuna baksın...'
Ekleme: 16.08.2023 - 11:19 Güncelleme: 16.08.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'namus' kavgası! 'Herkes dönsün kendi namusuna baksın...'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'gizli protokol' meselesi 'namus' kavgasına döndü.

ÜMİT ÖZDAĞ ÖNCE GİZLİ PROTOKOLÜ İFŞA ETTİ
Ümit Özdağ, 'Seçilirse iç savaş çıkar' dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin bomba bir itirafta bulunmuştu.

Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'namus' kavgası! 'Herkes dönsün kendi namusuna baksın...'

Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi.

CHP PANİKLEDİ ÖZTRAK YALANLADI
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı' diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.

Ümit Özdağ ise 'Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir.' diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu dün katıldığı yayında 'Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum' diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.

ÖZTRAK'IN BİLE HABERİ YOKTU
Kılıçdaroğlu, 'Öztrak'ın haberi yoktu' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PEŞ PEŞ 'NAMUS' GÖNDERMESİ
Kılıçdaroğlu, 'Öztrak da protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyordu. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür' dedi.

Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'namus' kavgası! 'Herkes dönsün kendi namusuna baksın...'

KILIÇDAROĞLU BİR KEZ DAHA NAMUS GÖNDERMESİ YAPTI
Kılıçdaroğlu son olarak geçtiğimiz gün ortaklarından ve partisinden sakladığı protokolle ilgili bir kez daha konuştu.

'Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Ancak şunu söyleyebilirim herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…' dedi. Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile hem top çevirdi hem de Özdağ'ı yalanladı.

ÖZDAĞ'DAN FÜZE: HERKES DÖNDÜN KENDİ NAMUSUNA BAKSIN
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarına Ümit Özdağ'dan kavgayı körükleyecek bir yanıt geldi.

Özdağ, 'Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın.' dedi.

NELERİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Özdağ, 'Bizim namusumuza emanet edilmesi gereken şeyler hangi cümlelerin çizildiğidir. Bakın onları konuşmuyoruz. Buraya kadar. Herkes alacağını aldı bundan sonra.' dedi.

ÖZDAĞ'A MİT BAŞKANLIĞI GÖNDERMESİ
Kılıçdaroğlu öte yandan Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokle ilişkin de açıklama yaptı.

Ortaklarından ve partisinden sakladığı ve daha öne protolle ilgili 'Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Ancak şunu söyleyebilirim herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…' dedi. Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile hem top çevirdi hem de Özdağ'ı yalanladı.
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Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'namus' kavgası! 'Herkes dönsün kendi namusuna baksın...'
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