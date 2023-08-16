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Teslimat için bekleyen Togg’lar havadan görüntülendi: 7 günde 100 bin kişi almak için sıraya girdi

Geçtiğimiz gün tırlarla İstanbul’a getirilen Togg’lar, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu’ndaki merkezde bekliyor. Temmuz ayında pazar lideri konumunu sürdüren yerli otomobil için sıradaki talihlilerle iletişime geçilip uygun tarihlerde araçlarına kavuşmaları sağlanacak. Teslim için bekleyen T10X araçların yoğunlukla çok Oltu ve Gemlik renkte oldukları dikkat çekti.

Teslimat için bekleyen Togg’lar havadan görüntülendi: 7 günde 100 bin kişi almak için sıraya girdi
Ekleme: 16.08.2023 - 10:58 Güncelleme: 16.08.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Teslimat için bekleyen Togg’lar havadan görüntülendi: 7 günde 100 bin kişi almak için sıraya girdi
Türkiye'nin yerli milli doğuştan elektrikli otomobil Togg'un teslimatları tüm hızıyla sürüyor. Togg'un Zeytinburnu'ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında park halinde bulunan T10X araçlar dikkat çekti.

Teslimat için bekleyen Togg’lar havadan görüntülendi: 7 günde 100 bin kişi almak için sıraya girdi


Peş peşe sıralanan onlarca T10X araçlar, sıradaki talihlilerine teslim edilmeyi bekliyor.


Kırmızı (Anadolu), mavi (Gemlik), bej (Kapadokya), gri (Kula) ve siyah (Oltu) renklerinde park halinde bulunan T10X araçlar, heyecanlandırdı. Park halinde mavi ve siyah renkli modellerin daha çok olduğu görüldü.

Teslimat için bekleyen Togg’lar havadan görüntülendi: 7 günde 100 bin kişi almak için sıraya girdi


Togg pazar lideriGeçtiğimiz günlerde Togg'dan yapılan bilgilendirmede toplam teslimatın 1435'e ulaştığı, aracın elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi.

Teslimat için bekleyen Togg’lar havadan görüntülendi: 7 günde 100 bin kişi almak için sıraya girdi


Bu rakam sadece Temmuz ayında 627 adet olarak açıklandı. Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Ön siparişlerin 7 günde 100 bini geçmesiyle birlikte, daha önce 12 bin adet olarak açıklanan 2023 yılı için teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 20 bin olarak güncellenmişti. 20 bin kişi de yedek listede yer almıştı.Öte yandan hızlanan Togg teslimatlarıyla birlikte Türkiye'nin birçok şehrinde trafikte T10X modellerin arttığı gözlemleniyor.


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