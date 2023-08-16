Temposu giderek artan bir intikam hikâyesi…

Sevgi dolu bir birliktelik, rüya gibi bir hayat… Fakat -özellikle bizimki gibi ülkelerde- hiçbir rüya sonsuza kadar sürmez. Onların da hayatları, tam da büyük keşfin açıklandığı gün, alt üst olur. Yaşadıkları bu yıkım yalnızca kendi hayatlarını değil onlarca başka hayatı da geri dönülmez şekilde değiştirecektir.Bu kitabı okurken insanın karanlık yanları üzerine tekrar tekrar düşünecek ve intikamduygusunun insana neler yaptırabileceğini şaşkınlıkla anlayacaksınız. İyilik ve kötülük nerede başlar, nerede biter? Yaşanan acılar büyüdükçe insanın hisleri de ölür mü? Herkesin kendi adaletini sağlamaya çalıştığı bir dünyada haklı ile haksızı birbirinden ayırt etmek mümkün mü? Her şey küçücük bir sözcükle başlar ya da sona erer bazen; La Vie…Çağatay Küpçü, 12 Haziran 1983 İzmit doğumludur. Üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektronik Haberleşme bölümünde tamamladı. Televizyon yayıncılığı ile tanışması da bu dönemde oldu. Birçok özel televizyon kanalında teknik yönetmen olarak görev aldı. Kariyerine 2019 yılından itibaren TRT'de devam etmektedir.