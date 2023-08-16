Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kini var

CHP'deki değişim krizi derinleşiyor...Değişim çağrısının en yüksek sesli savunucusu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için tekrar aday olacağını duyurarak genel başkanlık yarışından çekildi.İmamoğlu'nu genel başkan olarak görmeyi isteyen CHP'lileri üzen bu gelişmenin ardından gözler, sonbaharda yapılacak kurultay öncesi olası adaylara çevrildi.CHP'de değişim konusunda en çok konuşan isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sık sık Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları ile gündeme geliyor.Bolu'dan Ankara'ya 'değişim yürüyüşü' gerçekleştiren Özcan, yine çok tartışılacak sertlikte bir açıklama yaptı.Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kini varEkrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan"Kılıçdaroğlu'nun, Dersim Harekatı nedeniyle Atatürk'e kini var"tv100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programına bağlanan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kin duyduğunu söyledi.Özcan şöyle konuştu:"Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Dersim'de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayanlar 'Dersim Katliamı' diyor.Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş.Kılıçdaroğlu'nun içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslemiyor. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlanmıyor."