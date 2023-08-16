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Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinin 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekirken depremzedeler bu ödemeden muaf tutulacak. Diğer yandan ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek.

Ekleme: 16.08.2023 - 13:57 Güncelleme: 16.08.2023 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...
2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos olurken ödenecek vergi araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri kadar olacak.

DEPREMDEN ETKİLENENLER VERGİDEN MUAF

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak. Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.

ÖDEMEYEN MUAYENE YAPTIRAMAYACAK

Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Ayrıca hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.

EN KAPSAMLI BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN DE SON TARİH 31 AĞUSTOS...

Peşin veya taksitli seçeneğini seçip, ilk taksit ödeme süresini geçirip ödemeyenler veya eksik ödeyenler kapsamda olacak. Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte ağustos ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanılmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanılamayacak.

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...


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