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Sular çekilince ortaya çıktı: Balıkçılar fark etti gören telefonuna sarıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma son birkaç yılda Van Gölü’nde büyük ölçüde su kaybına neden oldu. Akarsuların göle döküldüğü doğu ve kuzey bölgelerde çekilmeler kilometreleri buldu. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybının yaşandığı Van Gölü’nde, erken Cumhuriyet döneminde taşımacılık için kullanılan ahşap iskelenin kazıkları ortaya çıktı.

Ekleme: 16.08.2023 - 09:54 Güncelleme: 16.08.2023 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Sular çekilince ortaya çıktı: Balıkçılar fark etti gören telefonuna sarıldı
Aşırı sıcaklıkla birlikte yaşanan buharlaşma, Van Gölü`ndeki su kaybını büyük ölçüde artırdı. Kapalı bir havzada yer almasından dolayı kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü`nde, yaklaşık 100 yıllık ahşap iskele ortaya çıktı.

Adır Adası civarında bulunan iskelenin bir dönem insan ve hayvan taşımacılığı için kullanıldığı belirtilirken, iskelenin 2 metreyi bulan ahşap fore kazıkları su yüzeyine çıktı. Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar ise gölün çekilmesinden dolayı endişeli olduklarını söyledi.

Sular çekilince ortaya çıktı: Balıkçılar fark etti gören telefonuna sarıldı

'Çevre köylerden insanlar buraya gelip gemilerle şehir merkezine gidiyormuş'

İHA muhabirine konuşan Ahmet Çıkla isimli balıkçı, ahşap iskelenin Cumhuriyetin ilk yıllarında taşımacılık için aktif olarak kullanıldığını belirtti. Yaşadıkları mahallede karayolu olmamasından dolayı ulaşımın teknelerle sağlandığını ifade eden Çıkla, “İnsan ve hayvanların şehir merkezine ulaşımında bu iskeleler önemli bir görev görüyordu. Bütün çevre köylerden insanlar buraya gelip gemilerle şehir merkezine gidiyormuş. O dönemlerde burası çok işlek bir noktaymış. 1991 yılında sular yükselince burası tamamen sular altında kaldı. Son yılarda ise Van Gölü'nün hızlı bir şekilde çekilmesiyle birlikte burası tekrar gün yüzüne çıktı” dedi.

'Balıkçı barınaklarımızın sonu da bu şekilde olacaktır'

30 yıllık bir balıkçı olarak Van Gölü'nün seviye kaybetmesini çok iyi takip ettiğini dile getiren Çıkla, “Kuraklıkla birlikte Van Gölü'nün hızlı bir şekilde su kaybetmesi, biz balıkçıları olumsuz etkiliyor. Balıkçı barınaklarımız da karaya çıkmaktadır. Kuraklık balığın üremesini de etkiliyor. Galiba balıkçı barınaklarımızın sonu da bu şekilde olacaktır” diye konuştu.

Sular çekilince ortaya çıktı: Balıkçılar fark etti gören telefonuna sarıldı

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