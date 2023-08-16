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Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, her yıl tekrarlanan ve milyonlarca kelebeğin ölümüyle sonuçlanan doğa olayı yeniden gerçekleşti. Milyonlarca söğüt kelebeğinin, eski Sakarya Köprüsü'ndeki ışıkların etrafında uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek öldüğü 'kelebeklerin ölüm dansı' olarak adlandırılan doğa olayı ilginç görüntüler oluşturdu.

Ekleme: 16.08.2023 - 12:11 Güncelleme: 16.08.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Daha önceki yıllarda temmuz ayının ikinci haftası görülen söğüt kelebeklerinin ölüm uçuşu, bu yıl ağustos ayının 2'nci haftasında gerçekleşti.

Güneşler Köprü Mahallesi'ndeki eski Sakarya Köprüsü'ne Sakarya Nehri boyunca uçarak gelen beyaz renkli milyonlarca söğüt kelebeği ‘ölüm dansı' olarak adlandırılan uçuşlarının ardından köprü üzerindeki ışıkların etrafında toplandı.

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Havanın kararmasıyla başlayan bu ilginç doğa olayında kelebekler, ışıkların çevresinde saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek ölmeye başladı.

Kar yağışı görüntüsünü andıran milyonlarca kelebeğin ölüm dansı görenleri şaşırttı. Köprünün üzerindeki sokak lambalarının etrafında dönen kelebekler, yoldan geçen araçların ışıklarına doğru da hareket etti. Bu etkileyici manzara, köprü üzerinde ilerleyen araçların zorluk yaşamasına neden oldu. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri de bu doğa olayı yüzünden ilerlemekte zorluk çekti.

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

İlginç doğa olayını izleyen Mücahit Nar isimli vatandaş, olayın şaşkınlık ve hüzün verici olduğunu söyledi. Lise öğrencisi Mehmet Emir Pulat da olayı ilk kez gördüğünü ve büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Öte yandan, yaşanan doğa olayıyla ilgili birçok araştırma yapılsa da kesin bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Bölgedeki halk, kelebeklerin ölüm dansını yazın bitişi ve sonbaharın başlangıcının işareti olarak değerlendiriyor.

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı
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