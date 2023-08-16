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Beyaz Gazete
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Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor: NATO’dan şoke eden teklif!

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken NATO kanadından gelen haberler dünyanın gündemine oturdu. Karşılıklı ağır kayıplar verilen savaşın yakın bir gelecekte bitmesi beklenmezken NATO'nun yaptığı öneri Ukrayna hükümetini kızdırdı. Rusya'dan ise yanıt gecikmedi.

Ekleme: 16.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 16.08.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor: NATO’dan şoke eden teklif!
Dünyanın gözü uzun süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşında. Başladığı günden bu yana küresel arenada tüm dengeleri değiştiren savaş, Batılı ülkeler ve Rusya arasında da büyük bir krizi beraberinde getirdi. Batılı ülkelerin desteğiyle savaşı sürdüren Ukrayna, sık sık NATO'ya girme istediğini dile getirmişti. Ne var ki bu ihtimale şiddetle karşı çıkan Rusya karşı ataklarını sürdürmüştü.

Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor: NATO’dan şoke eden teklif!

'RUSYA'YA TOPRAK VERİN'

Savaşta şiddetin boyutu her geçen gün artarken NATO'dan gelen teklif şoke etti. NATO Genel Sekreteri Özel Dairesi Direktörü Stian Jenssen, savaşı bitirmenin ve NATO üyeliği için yol haritasını açıkladı.

Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor: NATO’dan şoke eden teklif!

2017'den beri bu görevi yürüten Jenssen, Norveç'te düzenlenen bir oturumda yaptığı açıklamada Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakması halinde NATO üyesi olabileceğini ve savaşın sona erdirilebileceğini belirtti. Jenssen, kararın yalnızca Kiev yönetimi tarafından verilebileceğini söylese de Ukrayna'dan tepki gecikmedi.

Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor: NATO’dan şoke eden teklif!

UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, 'Ukrayna topraklarının bir kısmından vazgeçme karşılığında Ukrayna'nın NATO'ya katılmasıyla ilgili görüşmeler kesinlikle kabul edilemez' ifadeleriyle NATO'dan gelen açıklamanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. 'NATO'nun toprak ticareti yapmadığını varsayıyoruz' diyen sözcü, böyle bir ihtimalin Rusya'nın elini güçlendirmekten başka bir işe yaramayacağını belirtti. Nikolenko, 'Bunun yerine, Ukrayna'nın zaferini ve NATO'ya tam üyeliğini kazanmasını hızlandırmanın yollarını tartışmak Avrupa-Atlantik güvenliğinin çıkarınadır' ifadelerini kullandı.

'RUSYA DAHA FAZLASINI İSTEYECEK'

NATO'dan gelen bu teklife tepki gösteren Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podoliak ise yaptığı açıklamada, 'Putin ezici bir yenilgiye uğramaz, Rusya'daki siyasi rejim değişmez ve savaş suçluları cezalandırılmazsa, o zaman savaş mutlaka geri dönecek ve Rusya daha fazlasını isteyecektir.' dedi.

Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor: NATO’dan şoke eden teklif!

GERİ ADIM ATTILAR

Gelen tepkiler üzerine NATO, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, bu konuda duruşunun değişmediğini bildirdi. Yetkili, 'NATO'nun konumu net ve değişmedi. NATO liderlerinin temmuzdaki Vilnius zirvesinde yineledikleri gibi, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz.' ifadelerini kullanan yetkili, şöyle devam etti: 'Ukrayna'yı ne kadar sürerse sürsün desteklemeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı bir barış sağlamaya kararlıyız. Barışın ne zaman ve hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna karar verecek.' sözlerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor: NATO’dan şoke eden teklif!

UKRAYNA'YA YENİ BAŞKENT!

Rusya ise NATO'dan gelen açıklamaların ardından sessizliğini bozdu. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, NATO'ya üye olabilmek adına Ukrayna'nın başkent Kiev'den bile vazgeçmek zorunda kalacağını öne sürdü. Medvedev ülkenin yeni başkentinin Lviv olabileceğini belirtti. Rus Vedomosti gazetesi bu gelişmeyi 'Medvedev, Ukrayna'yı NATO'ya katılmak için Kiev'i terk etmeye davet etti' başlığı ile okurlarına sundu.

Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor: NATO’dan şoke eden teklif!
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