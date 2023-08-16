Pençe-Kilit'te terör örgütüne bir darbe daha!
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ederken Pençe Kilit bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 37.480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 50 adet el bombası,
- 94 adet RPG-7 antitank mühimmatı,
- 134 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmatı,
- 880 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek fişeği,
- 5 jelikan motorin.