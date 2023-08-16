Pençe-Kilit'te terör örgütüne bir darbe daha!

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklama şöyle;Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler;- 37.480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,- 50 adet el bombası,- 94 adet RPG-7 antitank mühimmatı,- 134 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmatı,- 880 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek fişeği,- 5 jelikan motorin.