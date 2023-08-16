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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

MİT, PKK/KCK’nın Basın ve Arşiv Sorumlularından Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ı, Irak/Gara’da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 16.08.2023 - 09:36 Güncelleme: 16.08.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon
MİT, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ı hassas bir şekilde takip etti.

MİT, kurduğu ajan ağıyla Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ın PKK/KCK’nın HPG Basın ve Arşiv Sorumlularından olduğunu ve Irak’ın kuzeyinde Gara alanında faaliyet gösterdiğini öğrendi.

MİT’in saha ajanları adım adım izledi
MİT, Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ın, Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirledi. MİT’in saha ajanları, Sidar Serhat Kod Celal Birdal’ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

Beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz
MİT’in yerdeki ajanları, Sidar Serhat kodun bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye’ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat kod Celal Birdal’ı, beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Lojistik faaliyetlerinde sorumlu seviye rol üstlendi
PKK/KCK- HPG Basın ve Arşiv Sorumlularından Sidar Serhat Kod Celal Birdal, Konya Selçuk Üniversitesi-Mühendislik programında öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında PKK/KCK’nın Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Akabinde, terör faaliyetlerini Suriye ve Irak’ta sürdürdü. Irak/Hakurk alanında ağır silah eğitimi aldı ve Irak/Zap alanına geçerek lojistik faaliyetlerinde sorumlu seviye rol üstlendi.

Sidar Serhat kod, Irak’ın kuzeyinde Zap ve Hakurk alanlarında güvenlik güçlerine karşı eylemlerde yer aldı. Bilahare Irak/Gare alanı Here bölgesinde takım sorumluluğuna getirildi. Irak/Gare alanında bulunan Haki Karer Akademisi’nde ideolojik eğitimler verdi ve son olarak HPG Basın ve Arşiv sorumlularından oldu.

MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon




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