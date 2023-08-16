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Beyaz Gazete
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı'ya Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ekleme: 16.08.2023 - 21:50 Güncelleme: 16.08.2023 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Seyhanlı'nın "Türk milletinin ruh zenginliğini yudum yudum içine çeken, muazzam sesiyle ve muazzez seciyesiyle çok geniş bir hayran kitlesine erişen duayen bir isim" olduğunu belirtti.

Seyhanlı'nın Türk müziğinin müşfik ve müstesna ses ustası olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sade hayatı ve samimi duruşuyla nice gönle tercüman olmuştu. Adana'dan çıkıp Türkiye'ye mal olan ve yüreklere nüfuz eden saygın bir sanatkarımızdı. Merhum sanatçımızın şarkılarını her zaman takdirle dinlemiştim. Ne var ki bugün ebediyete irtihalini müessif bir hissiyatla öğrendim. Çukurova'nın yanık ve yüksek sesi Sayın Cahit Seyhanlı'ya Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Geride bıraktığı 84 yıllık hayatını kemali edeple yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum."

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