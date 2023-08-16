Meteorolojiden kavurucu sıcak ve sağanak yağış uyarısı: 11 derece birden artacak

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler, bugün 40 dereceyi aşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ağustos'a ilişkin paylaştığı hava durumu raporuna göre sıcaklıklar, Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ile 11 derece üzerinde seyredecek.Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Balıkersir çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 34°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıSAKARYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzeybatı çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 41°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU °C, 38°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 35°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 24°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis olayı bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkTOKAT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 29°CAz bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutluAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 44°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 44°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 43°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 44°CAz bulutlu ve açık