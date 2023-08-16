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Meteorolojiden kavurucu sıcak ve sağanak yağış uyarısı: 11 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi aşacağı tahmin edilirken üç bölge için ise sağanak yağış uyarısı var.

Ekleme: 16.08.2023 - 08:57 Güncelleme: 16.08.2023 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Meteorolojiden kavurucu sıcak ve sağanak yağış uyarısı: 11 derece birden artacak
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.


İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometreler, bugün 40 dereceyi aşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ağustos'a ilişkin paylaştığı hava durumu raporuna göre sıcaklıklar, Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ile 11 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın; Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kırklareli ve Artvin'in kıyı, Kütahya'nın kuzeybatı kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Balıkersir çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık


EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya'nın kuzeybatı çevrelerinin, akşam saatlerinde Uşak'ın güney, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu


AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.


BOLU °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis olayı bekleniyor.


ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu


DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık
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