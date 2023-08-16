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Konya'da zehir tacirlerine büyük darbe!

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine adeta göz açtırmıyor. Zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde zehir tacirlerini kıskaca aldı. Ekiplerin son bir haftada yaptığı operasyonlarla büyük miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 41 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 16.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 16.08.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Konya'da zehir tacirlerine büyük darbe!
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu. Ekipler aralarında il dışından gelenlerin de olduğu onlarca şüphelinin ikamet ve iş yerlerini tespit etti, ardından operasyon için düğmeye bastı.

ON BİNLERCE GENCİMİZİ ZEHİRLEYECEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 937 gram sentetik kannabinoid yani bonzai hammaddesi ele geçirilirken ele geçirilen ham maddeden 140 kilogramdan fazla bonzai elde edilebileceği anlaşıldı. Ayrıca 30 bin adet uyuşturucu hap, 2 kilo 500 gram bonzai, 500 gram esrar, 250 gram metamfetamin, 94 kök kenevir bitkisi, 50 gram eroin ve bir miktar skunk maddesi ile kokain maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuların yanı sıra şüphelilerin üzerinden 6 adet tabanca, 3 adet tüfek ve bunlara ait fişekler ile birlikte 7 adet hassas teraziye de el konuldu.

POLİSİN KISKACINDAN BUNALDI, ZEHİRİ SAKLADIĞI YER PES DEDİRTTİ!

Polisin gerçekleştirdiği operasyonlardan bunalan zehir tacirleri uyuşturucuyu gizlemek için bin bir yol denese de ekiplerin dikkatinden kaçmıyor. İl dışından Konya’ya geldiği tespit edilen bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Eşyalarında yapılan aramada şüphelinin meyve suyu kutusunun içerisine uyuşturucu sakladığı ortaya çıktı.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheli, Uyuşturucu Kullanmak ve Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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