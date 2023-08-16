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İBB'nin vurdumduymazlığı esnafı bitirdi: İmamoğlu 'hizmet' yerine 'yıkım' getirdi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından 2 yıl önce yıkılan 430 araç kapasiteli Mercan Katlı Otopark'ta çalışmaların ilerlememesi esnafı mağdur ediyor. Bölgede dükkanı bulunan vatandaş, "4 sene önce her şey güzel olacak belediye başkanımız seçildiğinde yıktı burayı, hiçbir icraatta bulunmadı" dedi.

İBB'nin vurdumduymazlığı esnafı bitirdi: İmamoğlu 'hizmet' yerine 'yıkım' getirdi
Ekleme: 16.08.2023 - 12:16 Güncelleme: 16.08.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin vurdumduymazlığı esnafı bitirdi: İmamoğlu 'hizmet' yerine 'yıkım' getirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği zamandan bu yana eleştiriliyor.

Büyük umutlarla aday olduğu dönemde, vatandaşlara hizmet aşkıyla çok sayıda vaatlerde bulundu.

Ancak bu vaatler yerine getirilmedi.

Trafik sorunu, zamlar, ulaşımda arızalar, otopark hizmetleri... Her biri CHP'li İmamoğlu'na yöneltilen eleştirilerin başında yer alıyor.

Vatandaşlar ve esnaf mağdur oluyor
Öyle ki, İBB iştiraki İSPARK'a ait olan Mercan Katlı Otopark da yenilenme gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır kapalı tutuluyor.

Bölgeye alışverişe gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulamadığı için trafiğe maruz kalıyor.

Müşteri kaybeden esnaf da yaşanan durumdan şikayetçi oluyor.

İlerleme kaydedilmedi
Megakent'in en yoğun bölgeleri arasında yer alan Beyoğlu ve Fatih'te bulunan Karaköy katlı otopark ve Mercan katlı otoparkının akıbeti ise merak ediliyor.

Gelinen noktada otoparklarla ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı, yıkılan yerlerde ilerleme kaydedilmemesi dikkat çekti.

İBB'nin vurdumduymazlığı esnafı bitirdi: İmamoğlu 'hizmet' yerine 'yıkım' getirdi

'Burada esnaf kalmadı'
Karaköy'de esnaf olan Rıdvan Şener, şöyle anlattı:

Eylülde burası boşaltıldı. 31.12.2022 yılında yıkımı başlandı. 3 aylık periyotta bitirdiler. Nisan gibi bitti, şu anda bir faaliyet yok. Bizim için ciddi bir sıkıntı noktasına geldi. Gerek otopark olmaması gerek yürüyüş alanlarının çok dar olması. Alanın daralmasından dolayı trafik söz konusudur. Yerine yeni otopark inşa edecek iddia ettiler. Şu an bekleme sürecindeyiz. Burada esnaf kalmadı birçok esnaf battı. Burada ciddi kabuk değişimi söz konusu.

'Çalışmış gibi yapmasın, çalışsın'
Mahmutpaşa'da esnaf olan Bilal Kazan, şu ifadeleri kullandı:

Otopark ve trafik sorunu yaşıyoruz. Görüntü nedeni ile turist bu kaldırımı kullanmıyor. Burası 2 bin araç alan bir otoparkı. 4 sene önce ‘her şey güzel olacak' belediye başkanımız seçildiğinde yıktı burayı hiçbir icraatta bulunmadı. Şimdi seçimler yaklaştı sanırım yeniden temel attılar. Dükkanımız gözükmüyor. Her türlü mağduruz. Kötü bir görüntü İstanbul'un ortası burası. Çalışmış gibi yapmasın çalışsın. Beyazıt'tın taşlarını değiştirdi. Yerin taşları bir köy muhtarı gibi Çanakkale Köprüsü ile aynı sürede bitti bu taşlar. Gösteriş yapmasın iş yapsın.

İBB'nin vurdumduymazlığı esnafı bitirdi: İmamoğlu 'hizmet' yerine 'yıkım' getirdi


'Duyum duyduk otopark iptal olmuş'
Karaköy'de esnaflık yapan İbrahim Köse şöyle konuştu:

Otopark yıllardır duruyordu. Galataport nedeniyle yıkacağız dediler. Geldiler çevirdiler yıktılar. Geçen sene eylülde başladılar. Yıkıldı altı otopark yapılacak dediler. Otoparkın planı çiziliyor dediler. Yaklaşık 2 yıl sürecek dediler biz de bekledik. Esnaf olarak burada çok zor durumdayız. Aradan neredeyse 1 yıl geçti. Bu şekilde duruyor. Hiçbir şekilde ilerleme yok. Esnafa açıklama yok. Duyum duyduk otopark iptal olmuş. Yeşil alan yapılacak yakında başlayacağız. 3 ay geçti.


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