Enişte kayınbiraderlerini acımadan öldürdü! Görünce sinir krizleri geçirdiler!

Ankara Sincan'da enişte katliamı yaşandı. Kamil K. kayınbiraderleri Nuh Bozbuğa ve Ali Bozbuğa ile tartıştı. Cinnet getiren adam iki kardeşe kurşun yağdırdı. Vahşet sonrası caninin teslim olduğu ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları

Ankara Sincan'da kan donduran bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Kamil K. kavgalı olduğu kayınbiraderleri Nuh Bozbuğa ve Ali Bozbuğa ile boş bir arazide buluştu.Ancak taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kamil K. belindeki silahı çıkarıp kardeşlere ateş açtı.Kanlar içinde kalan kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti Olay yerinden kaçan cani ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.Olay yerine giden aile yakınları ise sinir krizleri geçirdi.Soruşturma sürüyor…