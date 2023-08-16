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CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! 'Kılıçdaroğlu hayal kurmasın'

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, 'CHP İstanbul ve Ankara'da yerel seçim ittifakı yapmak için İzmir'de İYİ Parti adayına destek verecek' şeklinde son dönemde çıkan iddialara ilişkin çok sert konuştu. Mehmet Sevigen, söz konusu durumun gerçekleşmesi durumunda CHP'nin kapısına kilit vurulması gerektiğini kaydederek, "Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız" diye konuştu.

CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! 'Kılıçdaroğlu hayal kurmasın'
Ekleme: 16.08.2023 - 23:14 Güncelleme: 16.08.2023 - 23:15 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! 'Kılıçdaroğlu hayal kurmasın'
14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan koalisyon ittifakı büyük bir krizin içerisine girdi. Karşılıklı restleşme ve açıklamaların dozajının arttığı süreçte partiler birbirlerini suçlama yarışına girdi. Yenilginin sorumluluğunu almak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu ise 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. 'Değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu ise son günlerde yaptığı çıkışlar ile ibreyi tekrar 'İBB adaylığına' çevirdi.

2024 yerel seçimleri için bir çıkış arayan partilerin ne yapacağı kamuoyu tarafından dikkatle izlenirken, İYİ Parti'nin CHP'ye vereceği destek karşılığı birçok il belediyesini talep edeceği haberleri geniş yankı buldu.

Özellikle; "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" şeklinde iddialar gündeme bomba gibi düştü.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu konuyla ilgili "Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok. Bizim şu anda odaklanacağımız tek konu var; İzmir halkının yerel anlamda yaşadığı sıkıntılar ve mutlu olabileceği bir kent hayatını nasıl var edebiliriz? Bunu konuştuğumuz sürece o konular gündeme gelir ya da gelmez ama bunların hepsi dedikodu." açıklamasını yaparken, CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de söz konusu iddialara katıldığı bir televizyon programında çok sert çıktı.

"GÖK KUBBEYİ BAŞLARINA YIKARIZ"

Bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'nin kapısına kilit vurulması gerektiğini vurgulayan Sevigen, "Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız." diye konuştu.

"Bu olursa; dükkanı kapatmamız lazım, CHP'yi kapatmamız lazım. Partilerin yüreklerinin çarptığı yerler vardır. Çankaya diyoruz ama bizim esas yüreğimizin olduğu yer İzmir'dir. Düşmanı Yunan'ı oradan denizde dökmüşüz. Koca Mustafa Kemal Atatürk oradan başlamış. İzmir'in kurtuluşu partimizin kuruluşudur. 9 Eylül günü partinin kapısına kilit vursunlar. Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Bunu görüşmek bile suç. Olur mu öyle şey?"
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! 'Kılıçdaroğlu hayal kurmasın'
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