CHP'deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki parti içi değişim tartışmalarında pes eden taraf oldu. Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan değişim hareketinin önde gelen ismi İmamoğlu, bugün yaptığı açıklama ile İBB Başkanlığına aday olacağını ve Genel Başkanlık adaylığından vazgeçtiğini duyurdu. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam" mesajı ilettiği iddiasını da yalanlayan İmamoğlu, "Hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı." dedi. İmamoğlu'na tepki gösteren Yarkadaş ise, "Açıklamazsa ismini ben açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'de başlayan parti içi koltuk kavgası gün geçtikçe alevleniyor. Koltuğunu kimseye bırakmak istemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük rakibi olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu pes ettirdi. İmamoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde İBB Başkanlığına aday olacağını duyurdu.Düzenlediği basın toplantısında 'Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum' diyerek İBB adaylığını ilan eden İmamoğlu, Genel Başkanlık konusuna ilişkin ise 'Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim' ifadelerine yer verdi.İmamoğlu, yoplantıda 'Dün meslektaşımız Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun size 'Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara harcatmam' dediğini yazdı. Bugünkü açıklamanızı yapmadan evvel Genel Başkan'la bir istişarede bulundunuz mu?' sorusuna da yanıt verdi.Barış Yarkadaş'ın iddialarını yalanlayan İmamoğlu, 'Genel başkanımızdan böyle bir tekil kiple hele hele hiçbir zaman bir mesajlaşmamız olmadı. Çok saygı ve sevgi çerçevesinde mesajlaşmalarımız oldu. Bu bağlamda böyle bir mesajlaşmamız yoktur.' ifadesini kullandı.Yarkadaş, ise İBB Başkanı'nın kendisini yalanlamasına tepki gösterip, 'Elini vicdanına koysun cevap versin, öyle gazetecilerin önünde 'Bana böyle bir mesaj gelmedi' demesin. Sana hangi genel başkan yardımcısı gelip Kılıçdaroğlu'nun mesajını getirdi. Ekrem İmamoğlu açıklamazsa ismini ben açıklayacağım.' dedi.İmamoğlu'na İstanbul'da delege desteğinin yüzde 20 olduğunu söyleyen Yarkadaş şunları kaydetti:Bütün gazeteci arkadaşlarımız duysunlar, burada belgesiyle açıklıyoruz, yalan yazmasınlar. 'Hala çıkıyor partiyi tartışmaya açıyor. Partiyi tartışmaya açarsa Ekrem İmamoğlu seçimi kazanamaz. CHP tabanı yoruldu. Çankaya'yı kazanamamışsın, Ankara'da Çankaya'yı kazanamadığında delege bazında söylüyorum, Ankara'da zaten kazanamıyorsun.'