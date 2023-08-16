Bingöl'deki orman yangını kontrol altına alındı

2 gün önce Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle ormanda çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgârın etkisiyle büyüyerek büyüyen yangına 2 helikopter, 4 arasöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı, 40 itfaiye görevlisi ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekibi, Genç Belediye itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri. Üçüncü gün de yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.