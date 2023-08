Beykoz Tokatköy'de protestolara rağmen yüzde 40 kentsel dönüşüm sağlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il büyük hasar aldı, 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkılan evlerin yüzde 98'inin 1999 öncesi yapılar olduğu tespit edildi. Büyük deprem sonrası kentsel dönüşüm tartışmaları alev aldı. Hükümet birçok ilde kentsel dönüşü yapmak isterken muhalefet ve sol örgütlerin halkı kışkırtması ile dirençle karşılaştı.Onlardan biri de büyük depremin beklendiği İstanbul'da Beykoz ilçesi. Beykoz'un Tokatköy ilçesinde kentsel dönüşümle vatandaşlara daha güvenli mimariler sunulacaktı. Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP ile sol örgütler halkı kışkırtarak dönüşümü engelledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o günlerde halkı kentsel dönüşüme karşı organize olmaya çağırdığı kaydedilen bir videoda açıkça görülmüştü.Beykoz Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, inşaatların TOKİ tarafından yapıldığı 'Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli yaklaşık 10 ay önce atıldı. Proje kapsamında 82 bin 792 metrekarelik alanda toplam 776 yeni konut inşa edilecek ve 47 iş yeri yapılacak. Zemin iyileştirmeleri yapılarak, fore kazık, perde beton kullanılarak inşa edilen blokların bir kısmının temeli atılırken bir bölümünün yapımı da bitme aşamasına geldi.İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı Tokatköy projesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz'da çok sayıda riskli yapı bulunduğunu, bunların bir an önce dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.Marmara depreminin İstanbul için bir felaket, Türkiye için de kıyamet olabileceğini dile getiren Aydın, böyle bir sonuçla karşılaşmamak için depreme uygun yapılmayan binaların yıkılıp yenilenmesi gerektiğini anlattı.Aydın, bunun için kentsel dönüşüm gerektiğini vurgulayarak, 'Kentsel dönüşüm denince İstanbul'da afet referanslı kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Beykoz'da da aynı durum söz konusu. Bizler fay hattının biraz uzağındayız. Bu Beykoz açısından şans ama Beykoz'daki 55 bin binanın yaklaşık 50 bini kaçak olarak yapılmış. Sonra imar affı vesaire kaçaklık durumu ortadan kalkmış. Ama o günün koşullarında deprem şartlarına uygun yapılmamış. Bu binaların, içerisinde yaşayan insanlara mezar olmaması için yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor.' diye konuştu.Beykoz'da kentsel dönüşümün ilk olarak Tokatköy Mahallesi'nde başladığını hatırlatan Aydın, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentsel dönüşüm alanında daha hızlı hareket edebilir hale geldiklerini aktardı.Aydın, Tokatköy'de tamamen kamu mülkü olan 83 bin metrekarelik alanda 663 bağımsız birim olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'Bu binaların hepsinin çürük olduğu biliniyordu, zaten yıkılırken de görüldü. Burada ilçe belediyemize ait olan bu yerde kentsel dönüşüm sürecini başlattığımızda yüzde 90'la anlaştık ama yüzde 10 kıyameti kopardı. Kim onlar? 'Süreci anlayamayanlar ya da tamahkar olanlar' diye nitelendirebiliriz. Siyaset, örgütler, fitneciler bir araya geldi ve bir algı oluşturmaya çalıştılar. 'Bizi buralardan kovuyorlar, bizi buralardan atacaklar.' gibi gerçek dışı şeylerle algı oluşturuldu. Bu da bizim hızımızı yavaşlattı. Nitekim o süreçte hızımız yavaşladı. Ama şükürler olsun yaklaşık 10 ay önce temellerimizi attık, binalar hızla yükseliyor. Buraya, zemini iyileştirmek için yaklaşık 4 bin kazık çakıyoruz. Tokatköy'deki kentsel dönüşümde şu an yaklaşık yüzde 40'lara geldik. Protestolar olmasaydı şu an projenin tamamı bitmiş olurdu ve oradaki hemşehrilerimiz anahtarlarını alıp içinde oturuyor olurlardı. Yaklaşık bize 1,5-2 yıl kaybettirdiler.'Gelecek 5-10 yıl içerisinde binaların yenilenmesi konusunda ciddi anlamda gelişmeler kaydedilmiş olacağını dile getiren Aydın, afet referanslı kentsel dönüşümün önemli olduğunu kaydetti.Aydın, Tokatköy'deki protestoların kamu zararına neden olduğunu, vatandaşın da maddi olarak zarar gördüğünü belirterek, deprem üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı.Vatandaşlardan kentsel dönüşüme olumlu yaklaşmalarını isteyen Aydın, 'Deprem olursa hayatta olamayacağız. İsteklerimiz bizi kurtaramayacak. Onun için bizim istememiz gereken şu olmalı, 'Bir an önce binalarımız yıkılsın, yenileri yapılsın ve sağlam binaların içerisinde oturalım.' değerlendirmesini yaptı.