  • USD: 27,03 - 27,07
  • EURO: 29,52 - 29,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı’nda ağ atan amatör balıkçıların ağına nadir görülen "İğneli bodur yayın balığı" takıldı. Beytüşşebap ilçesinde amatör balıkçılar Habur Çayı’nda ağ attı. Balıkçıların ağına nadir görülen "İğneli bodur yayın balığı" takıldı. Balıkçılar, nadir gördükleri balık türünü merak edip araştırmaya başladı.

Ekleme: 16.08.2023 - 16:06 Güncelleme: 16.08.2023 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tarık Çiçek, verdiği bilgilerde balığın İğneli bodur yayın balığı olduğunu söyledi.


Türün akıntılı, temiz ve bol oksijenli sularda yaşadığını belirten Çiçek, 'Dağ sularında, çakıllı ve taşlı derelerde yaşayan bir balık türüdür. Bu bir dip balık türüdür. Gözleri küçük, ağız tarafları köpek balığına benziyor. Bıyıkları oluyor. Karın bölgesinde yere yapışma özelliği olan bir türdür. İğneli bodur yayın balığı olarak bilinen ve Glyptothorax diye adlandırılan balık çeşidi İran, Irak ve Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde yaşıyor' dedi.

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı


Yenmesinden ziyade sağlık amaçlı faydalanılıyor

Balık türünün yenilmesinden ziyade daha çok şifa niyetine faydalanıldığını söyleyen Çiçek, 'Bu tür balıklar yakalayıp, kurutuluyor. Saklanıp bir yerde muhafaza ediliyor. Bir kırık, incinen ve darbe alınan yere bu balık öğütülerek bölgeye merhem veya krem olarak sürüp, iyileştirme etkisi olduğu biliniyor. Son zamanlarda artık nesli az görünen bir balık türüdür.

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Bu balık türünün izlenmesi tavsiye edilir. Çünkü hassas bir türdür. Bölgede akıntılı sudan duran suya geçilmesiyle birlikte bu balık türü ortama adapta olmayabiliyor. Boyu 7 santimetreyi bulan Glyptothorax, adını ağızlarındaki tuhaf görünümlü, kedi bıyığını andıran kıllardan alan kedi balıkları, türünün en küçük temsilcileri arasında yer alıyor” ifadelerinde bulundu.


Amatör balıkçılar Sıddık Şeker ve beraberindeki arkadaşları, uzun bir süre İğneli bodur yayın balığını inceledikten sonra Habur Çayına bıraktı.


Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Beykoz Tokatköy'de protestolara rağmen yüzde 40 kentsel dönüşüm sağlandı
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kandil'e suskun kalanlar siyaseten yok hükmündedir
Bakan Koca: Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi'nin hayata geçirilmesi son derece önemli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Türkiye birçok ülkeden olumlu ayrıştı
Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok
İBB'nin vurdumduymazlığı esnafı bitirdi: İmamoğlu 'hizmet' yerine 'yıkım' getirdi
Yunan gazetesi yazdı: İşte Hakan Fidan'ın 3 hedefi
Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 'namus' kavgası! 'Herkes dönsün kendi namusuna baksın...'
Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kini var
Almanlar Türkiye'nin gücüne hayran kaldı: Türkler karada denizde ve havadalar
Teslimat için bekleyen Togg’lar havadan görüntülendi: 7 günde 100 bin kişi almak için sıraya girdi
Rusya Ukrayna savaşının seyri değişiyor: NATO’dan şoke eden teklif!
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü zam oranında: En düşük maaş 33 bin liraya yaklaşabilir
26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...
CHP’de yine yasak aşk rezaleti! Skandal patlak verince Rıza Akpolat ile Yeşim Ağırman eşlerinden boşandı
CHP'deki mesajlaşma kavgası alevleniyor! Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu: Açıklamazsa ben açıklayacağım
Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
Kocatepe Camii'nde skandal fotoğraf çekimi yapanlar serbest bırakıldı
HDP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilk yorum: Bir suda bir defa yıkanılır
Meteorolojiden kavurucu sıcak ve sağanak yağış uyarısı: 11 derece birden artacak

Meteorolojiden kavurucu sıcak ve sağanak yağış uyarısı: 11 derece birden artacak

Sular çekilince ortaya çıktı: Balıkçılar fark etti gören telefonuna sarıldı

Sular çekilince ortaya çıktı: Balıkçılar fark etti gören telefonuna sarıldı

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı