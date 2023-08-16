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Beyaz Gazete
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26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...

24 Haziran'dan bu yana kamuoyu önünde açıklama yapmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta sessizliğini bozacak. Akşener'in konuşmasına yönelik beklentiler zirve yaparken, partiye yakın kaynakların iddiaları ise "Dağ fare mi doğuracak?" deyimini akıllara getirdi. İddiaya göre Akşener konuşması boyunca ittifak tartışmalarının hiçbirine girmeyecek, CHP'ye de sert eleştiriler yöneltmeyecek. Partisinin yeni dönem vizyonunu tanıtacak olan Akşener, tüm milliyetçi kesimleri partisine davet etmekle yetinecek.

Ekleme: 16.08.2023 - 10:00 Güncelleme: 16.08.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, '26 Ağustos, Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak' sözü gündemdeki yerini koruyor. Akşener'in bu tarihte Afyon'da ne açıklayacağına dair her gün farklı bir iddia ortaya atılırken, 'CHP ile tamamen bağlarını koparacağı' ve 'ittifak tartışmalarına net mesajlar vereceği' de öne sürülmüştü.

Kulislere yansıyan son bilgilere göre Akşener 2 konuda da keskin mesajlar vermekten kaçınacak. Partisini AK Parti ve CHP dışında 'üçüncü seçenek' olarak tanımlaması beklenen Akşener'in, Kürşad Zorlu'nun 'MHP'ye ittifak yanıtı' olarak paylaştığı yazılı açıklamayı daha da detaylandıracağı bir konuşma yapması öngörülüyor.

26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...


İYİ PARTİ, DEĞİŞİMCİLERDEN YANA

Öte yandan Akşener ve İYİ Parti kanadının CHP kurultayı sonuçlanıncaya kadar 'ittifak değerlendirmelerini' askıya aldığı da bildirildi. Kasımın ilk haftasında yapılması beklenen CHP kurultayında, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesi ya da kaybetmesi halinde farklı senaryolar gündeme gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin kurultayda istediğini alması durumunda İYİ Parti'nin daha güçlü bir şekilde ittifak pazarlığına oturması bekleniyor. İYİ Parti A takımının, İmamoğlu ve Akşener arasındaki yakın dostluğun kendilerine büyük kazanımlar sağlayacağını düşündüğü, bu sebeple değişimcilerin kazanmasını arzuladığı iddia ediliyor.


26 Ağustos'ta dağ fare mi doğuracak? Gözler Akşener'in konuşmasında...
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