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Trump'a kötü haber: Yeni suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların yer aldığı yeni suçlamalar yöneltildi.

Ekleme: 15.08.2023 - 11:25 Güncelleme: 15.08.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Trump'a kötü haber: Yeni suçlamaların yöneltildiği iddianame hazırlandı
Georgia'nın Atlanta kentinde Trump'ın 'eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi' iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından eski Başkan'a yeni suçlamalar yöneltilen iddianame kamuya açıklandı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında 'bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik', 'yalan beyanda bulunmak için komplo kurma' ve 'eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme' gibi iddiaların da yer aldığı 13 suçlama yöneltildi.

Trump'ın yanı sıra iddianamede aralarında avukatları, kampanya ekibinden isimler ve eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:
'Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ABD başkanlık seçimini kaybetti. Kaybettiği eyaletlerden biri de Georgia'ydı. Trump ve bu iddianamede suçlama yöneltilen diğer sanıklar, Trump'ın kaybettiğini kabul etmeyi reddettiler ve seçimin sonucunu yasa dışı bir şekilde Trump lehine değiştirmek için bilerek ve isteyerek bir komploya katıldılar. Bu komplo, Georgia'nın Fulton ve başka bölgelerinde ve diğer eyaletlerde iki veya daha fazla tehdit ve şantaj yoluyla menfaat elde etme faaliyeti gerçekleştirmeye yönelik ortak bir plan ve amaç içeriyordu.'

- Trump'ın ekibinden tepki
Büyük jürinin iddianameyle ilgili hazırlığına ilişkin basına haberlerin düşmeye başlamasının ardından Trump'ın kampanya ekibi, Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'i hedef alan bir açıklama yayımladı.

Willis'in 'kudurmuş bir partizan' olarak nitelendirildiği açıklamada, 'Tüm bu yozlaşmış Demokrat girişimleri başarısız olacak.' ifadesine yer verildi.

- Trump'a açılan davalar
Eski ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara yönelik Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

'ABD'yi yanıltmak için komplo kurma', 'resmi bir süreci engellemek için komplo kurma', 'resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs', 'seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma' suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının 'seçimlere müdahale' ve 'cadı avı' olduğunu söylüyor.

Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.

Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına 'sus payı' ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
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