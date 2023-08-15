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Toprağın altından servet çıktı: Kimse beklemiyordu şimdi ikincisini arıyorlar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kazı çalışmaları sürdürülen Antandros Antik Kenti’nde milattan sonra 300 yıllarında yapıldığı tahmin edilen bin yaşındaki ikinci bir ’Roma villası’ kalıntılarına rastlandı. Zengin yapısıyla dikkat çeken kalıntıların şimdi ikincisi için arama yapılıyor.

Ekleme: 15.08.2023 - 12:15 Güncelleme: 15.08.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Toprağın altından servet çıktı: Kimse beklemiyordu şimdi ikincisini arıyorlar
Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığında başlanan 22. kazı döneminde, Roma dönemine ait milattan sonra 300 yıllarına ait ikinci bir villa için çalışmalar başlatıldı.

Yeni bulgular doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Polat “Antandros 2023 sezonu bu sene 10 Temmuz'da ekibin Altınoluk'a gelmesiyle birlikte başladı. Tabii çok fazla bir yoğun ot birikimi vardı. Önce ot temizliğiyle başladık ve hemen arkasından da kazı çalışmaları takip etti. Bu sene iki farklı alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi ki şu an onun da içerisinde bulunduğumuz yerdir. 'Roma villası' olarak nitelendirdiğimiz yamaç ev sektörü” dedi.

Toprağın altından servet çıktı: Kimse beklemiyordu şimdi ikincisini arıyorlar

Bu yıl kazı yapılan bölgenin elit bir yerleşim merkezi olduğunu düşündüklerini ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, “2001 yılından beri kazdığımız bu sektörde duvar resimleriyle, mozaiklerle süslü muhteşem bir Roma villası açığa çıkarmıştık. Bu seneki yeni bir heyecan, yeni bir alana başladık. Hemen bu Roma villasının doğusunda yine Roma villasına benzer yapıda yeni bir yapılaşmayla karşılaşacağımızı ümit ediyoruz.'

'Kazının başında olmasına rağmen hemen bu yamaçta yer alan yerleşimin teras duvarını ortaya çıkarmaya başladık. O teras duvarından yukarıya çıkan merdivenlerin de izlerini takip ediyoruz şu an. Burada da benzer türde bir görseli zengin bir Roma villasıyla karşılaşacağımızı umuyoruz. Çünkü Roma villasının bulunduğu bu yamaç tamamen o Roma döneminde elitlerin üst sınıf elitlerin oturduğu bir mahalle konumunda ki biz bunu daha önceki çalışmalarımızda ortaya çıkardığımız kanalizasyon hatlarıyla da ispatlamış durumdaydık. Çünkü Roma villasının yukarıya doğru kanalizasyon sisteminin devam ettiğini tespit etmiştik. Bu da bu evin burada tek başına olmadığı yönündeki kanaati oluşturmuştu” dedi.

Toprağın altından servet çıktı: Kimse beklemiyordu şimdi ikincisini arıyorlar

Bölgede kamulaştırma sorununun Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın yakın ilgi göstermesi ile çözüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Polat, ayrıca desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığına da teşekkür etti.

Toprağın altından servet çıktı: Kimse beklemiyordu şimdi ikincisini arıyorlar

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