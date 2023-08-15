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Memur ve memur emeklisi Perşembe gününü bekliyor: Hükümet ikinci zam teklifini yapacak

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'nde süreç devam ediyor. Dün hükümet ilk zam teklifini açıkladı. Yetkili sendikanın talebi üzerine gözler 17 ve 27 Ağustos'ta kamu işveren tarafının yapacağı yeni tekliflere çevrildi.

Memur ve memur emeklisi Perşembe gününü bekliyor: Hükümet ikinci zam teklifini yapacak
Ekleme: 15.08.2023 - 10:12 Güncelleme: 15.08.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Memur ve memur emeklisi Perşembe gününü bekliyor: Hükümet ikinci zam teklifini yapacak
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Hükümet ilk zam teklifini açıkladı

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümet kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini dün sözleşme masasına sundu.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti.

Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.
Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak

Toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde bugün genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek. Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

MEMUR-SEN ne istemişti?

Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
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Memur ve memur emeklisi Perşembe gününü bekliyor: Hükümet ikinci zam teklifini yapacak
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