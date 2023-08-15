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Konut alacaklara sevindiren haber! Düğmeye basıldı: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz...

Tarihi TOKİ Sosyal Konut Projeleri sonrasında bir büyük kampanya daha geliyor. Merkez Bankası ve BDDK çalışmayı yürütüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. Konut arzını artırmak durumundayız" açıklaması sonrası yeni kampanyanın detayları netleşmeye başladı. Yeni konut kredisi kampanyasının kira fiyatlarını baskılayıcı etki yapması bekleniyor.

Konut alacaklara sevindiren haber! Düğmeye basıldı: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz...
Ekleme: 15.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 15.08.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Konut alacaklara sevindiren haber! Düğmeye basıldı: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz...
Fahiş kira fiyatları için bir yandan konut arzını artırıcı adımlar atılırken bir yandan da konuta erişimi teşvik edici yeni uygulamalar gündeme geliyor. İlk kez konut alacaklar için devlet desteği verileceği müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konu ile ilgili Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışma yürüttüğünü belirterek, konut arzını artıracak adımlar atılacağını söyledi.

BİR TAŞLA 2 KUŞ VURULACAK

Fahiş kira fiyatları için bir yandan konut arzını artırıcı adımlar atılırken bir yandan da konuta erişimi kolaylaştırarak vatandaşı uygun koşullarda ev sahibi yapacak yeni uygulamalar gündeme geliyor. Böylelikle bir taşla iki kuş vurulacak.

YENİ KONUT KREDİSİ KAMPANYASINDA DETAYLAR NETLEŞİYOR

İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi geliyor. 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz seviyelerinde çeşitli kampanyalar yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile yaptığı buluşması kapsamında düzenlemenin ipuçlarını verdi.

MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞMA YAPIYOR

İlk kez ev sahibi olacakları teşvik edici mekanizmalar üzerinde durulduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu konuda Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışmaları var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz." dedi.

VADE SAYISI DÜŞÜK FAİZ İLE 10 YILIN ÜZERİNDE OLACAK

Kamu bankaları nezdinde 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz seviyelerinde yapılacak bir düzenleme üzerinde durulduğu bildirildi. Sıfır ve ikinci el konutlar için geçerli olması beklenen kampanyada detaylar daha sonra belli olacak.

Sektör temsilcileri hem sıfır konutların hem de ikinci el konutların kampanyaya alınmasının inşaat sektörü için bir avantaj olacağını vurguladı.
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