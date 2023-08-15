Konut alacaklara sevindiren haber! Düğmeye basıldı: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz...

Fahiş kira fiyatları için bir yandan konut arzını artırıcı adımlar atılırken bir yandan da konuta erişimi teşvik edici yeni uygulamalar gündeme geliyor. İlk kez konut alacaklar için devlet desteği verileceği müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konu ile ilgili Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışma yürüttüğünü belirterek, konut arzını artıracak adımlar atılacağını söyledi.Fahiş kira fiyatları için bir yandan konut arzını artırıcı adımlar atılırken bir yandan da konuta erişimi kolaylaştırarak vatandaşı uygun koşullarda ev sahibi yapacak yeni uygulamalar gündeme geliyor. Böylelikle bir taşla iki kuş vurulacak.İlk kez ev sahibi olacaklar için yeni konut kredisi geliyor. 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz seviyelerinde çeşitli kampanyalar yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde finans dünyası ile yaptığı buluşması kapsamında düzenlemenin ipuçlarını verdi.İlk kez ev sahibi olacakları teşvik edici mekanizmalar üzerinde durulduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu konuda Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışmaları var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz." dedi.Kamu bankaları nezdinde 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz seviyelerinde yapılacak bir düzenleme üzerinde durulduğu bildirildi. Sıfır ve ikinci el konutlar için geçerli olması beklenen kampanyada detaylar daha sonra belli olacak.Sektör temsilcileri hem sıfır konutların hem de ikinci el konutların kampanyaya alınmasının inşaat sektörü için bir avantaj olacağını vurguladı.