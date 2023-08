İstanbullunun toplu ulaşım çilesi! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı seferler iki saat aksadı ..

İstanbul'da CHP'nin İBB'nin başına geldiği günden bu yana adeta bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki arızalara her geçen gün yenileri ekleniyor. Vatandaşı canından bezdiren sorunlar bu kez metroda yaşandı. Şehir ulaşımının can damarı olan metro hatlarından olan Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda yaşanan arıza nedeniyle seferler yaklaşık iki saat aksarken, on binlerce İstanbullu mağduriyet yaşadı. .